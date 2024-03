کیفیت ریمیک Brothers: A Tale of Two Sons روی Xbox Series S تا رزولوشن ۴۵۴P کاهش می‌یابد

آنالیز دیجیتال فاندری کاهش کیفیت نسخه‌های پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس ریمیک Brothers: A Tale of Two Sons تا رزولوشن ۱۰۸۰P را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد ریمیک Brothers: A Tale of Two Sons که به‌تازگی منتشر شده است، با عملکرد کنسول‌ها به‌ویژه روی Xbox Series S مشکل دارد. تجزیه و تحلیل […]