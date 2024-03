گزارش: اطلاعاتی از بازی بعدی Ghost Recon فاش شد

مدتی پیش، Insider Gaming فاش کرد که بازی بعدی Ghost Recon برداشتی خاص از «نبرد نیمان» خواهد بود. حالا این وبسایت جزئیات بیشتری را به اشتراک گذاشته است.

منابع داخلی به Insider Gaming تایید کرده‌اند بازی بعدی Ghost Recon که تحت نام‌رمزی Over توسعه می‌یابد، عرضه در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ را هدف قرار داده و قرار است به زاویه دید اول شخص بازگردد. همانطور که انتظار می‌رفت، با یک شوتر نظامی تاکتیکال چندنفره طرف هستیم که تاثیرات زیادی از عناوین محبوب این ژانر مانند Modern Warfare ،Battlefield و Ready or Not پذیرفته است.

منابع داخلی فاش کرده‌اند Ghost Recon در جریان نبرد Naiman و در آسیای جنوبی روایت می‌شود که قطب اصلی جنایات جنگی است. شما به همراه تیم خود، تحت نام Ghosts، وارد این منطقۀ جنگی عظیم خواهید شد تا ماموریت‌های مختلف، از جمله شناسایی یک خائن، را انجام دهید.

گفته می‌شود که این بازی از سری Modern Warfare الهامات زیادی گرفته است و شامل ماموریت‌های بحث‌برانگیز و ظالمانه‌ای خواهد شد. به عنوان مثال، در یکی از ماموریت‌ها، همراهتان نزدیک است به یک مرد که نوزادی را در آغوش گرفته شلیک کند، زیرا تصور می‌کند که نوزادی در کار نیست و این مرد یک بمب به همراه دارد، اما در لحظه آخر منصرف می‌شود.

در نهایت، Insider Gaming که ویدیویی از گیم‌پلی این عنوان در اختیار دارد، متذکر شده گرافیک بازی در این مرحله از توسعه مشابه عنوان Ready or Not است.