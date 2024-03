بهترین لحظات اسکار که وایرال شدند

در آستانه مراسم اسکار سال ۲۰۲۴ میلادی، نیم نگاهی به برخی از بهترین لحظات اسکار داریم که وایرال شدند.

در اغلب موارد، پخش مراسم اسکار بدون مشکل انجام می‌شود اما در برخی از مواقع، اتفاقاتی رخ می‌دهند که باعث می‌شوند مردم سال‌ها یا حتی دهه‌ها درباره آن صحبت کنند. در حالی که غافلگیری‌های متعددی حتی قبل از پخش زنده مراسم اسکار نیز اتفاق افتاده‌اند اما بسیاری از آن‌ها قبل از رونق رسانه‌های اجتماعی بودند و کمتر مورد توجه قرار گرفتند. با این حال، در این مطلب نگاهی به بزرگترین لحظات وایرال شده ۱۰ سال اخیر مراسم اسکار داریم. همراه با ما باشید.

مطمئناً بسیاری از افراد و مخاطبان که مراسم‌های اسکار سال‌های گذشته را به یاد دارند، به روی صحنه آمدن مردی لخت یا افتادن جنیفر لارنس به هنگام بالا رفتن از پله‌ها را فراموش نمی‌کنند اما این لحظات مربوط به قبل از سال ۲۰۱۴ است و در این مطلب، بیشتر به رویدادها و اتفاقات پس از سال ۲۰۱۴ پرداخته شده است.

اشتباه جان تراولتا – مراسم اسکار ۲۰۱۴

در مراسم اسکار سال ۲۰۱۴ میلادی، جان تراولتا به روی صحنه آمد و قرار بود تا ایدینا منزل را معرفی کند، کسی که قرار بود به روی صحنه بیاید و آهنگ Let It Go از انیمیشن برنده جایزه اسکار Frozen را بخواند. به نحوی، جان تراولتا به طور کامل نام این خوانده را نادیده گرفت و او را به‌عنوان «خواننده بااستعداد و بی‌رقیب ادل دازیم» معرفی کرد. نه تنها این اشتباه جان تراولتا باعث ایجاد میم‌های بسیار زیادی در سطح اینترنت شد بلکه ایدینا منزل بعدها گفت که این یکی از بهترین اتفاقاتی بوده که در دوران کاری او رخ داده است.

سلفی الن دی‌جنرس – مراسم اسکار ۲۰۱۴

الن دی‌جنرس به‌عنوان مجری مراسم اسکار سال ۲۰۱۴ میلادی انتخاب شد و در حالی که اجرای این برنامه را در دست داشت، همراه با بردلی کوپر، آنجلینا جولی، لوپیتا نیونگو، برد پیت، جولیا رابرتز، کوین اسپیسی، جنیفر لارنس، مریل استریپ و جرد لتو سلفی گرفت. او سپس این سلفی را در توییتر خودش منتشر کرد و این توییت نیز به‌سرعت به پربازدیدترین عکس در این پلتفرم تبدیل شد و در طول مراسم هشتاد و ششمین دوره جوایز اسکار و تنها در دو ساعت بیش از دو میلیون بار بازنشر شده بود. در مجموع، این پست الن دی‌جنرس بیش از ۴.۷۸ میلیون تعامل ایجاد کرد و یکی از پنج پست برتر شبکه اجتماعی توییتر سابق یا ایکس در تمام تاریخ به شمار می‌رود.

سخنرانی پاتریشا آرکت برای پرداخت برابر به زنان – مراسم اسکار ۲۰۱۵

زمانی که پاتریشا آرکت برای نقش‌آفرینی در فیلم Boyhood جایزه اسکار را به دست آورد، به هنگام سخنرانی خودش در هنگام دریافت جایزه اسکار درخواست دستمزد برابر برای زنان را داشت. در همین هنگام نیز دوربین به سمت مریل استریپ و جنیفر لوپز در میان تماشاگران رفت که او را بسیار تشویق می‌کردند.

استقبال گرم بری لارسون از قربانیان تجاوز – مراسم اسکار ۲۰۱۶

در انتهای اجرای آهنگ Til It Happens to You توسط لیدی گاگا و از فیلم The Hunting Ground که مستندی حول محور تجاوز جنسی در محوطه دانشگاه است، گروهی از قربانیان مرد و زن به روی صحنه رفتند و در کنار این خواننده قرار گرفتند. پس از اجرا و به هنگام پیام‌های بازرگانی، بری لارسون برنده جایزه بهترین بازیگر زن که در این مراسم برای نقش‌آفرینی در فیلم Room جایزه اسکار را دریافت کرده بود، به هنگام خروج این افراد از روی صحنه ایستاد و تک تک آن‌ها را در آغوش گرفت. این لحظه نیز توسط کریس گاردنر از هالیوود ریپورتر ثبت و سپس در فضای مجازی وایرال شد.

اشتباه گفتن نام برنده جایزه بهترین فیلم – مراسم اسکار ۲۰۱۷

بدون شک این لحظه از مراسم اسکار سال ۲۰۱۷ میلادی یکی از برجسته‌ترین و شوکه‌کننده‌ترین لحظات در تاریخ اسکار به شمار می‌رود که در انتهای مراسم رخ داد و بسیاری از افراد را سردرگم کرد. در آن شب، نام برنده جایزه بهترین فیلم سال به‌اشتباه اعلام شده بود. در این مراسم، فی داناوی فیلم La La Land را به‌عنوان برنده جایزه اسکار بهترین فیلم اعلام کرد اما این فیلم Moonlight بود که برنده واقعی این جایزه شده بود. بازیگران و عوامل سازنده فیلم La La Land به بالای صحنه آمدند و این جایزه را دریافت کردند اما ناگهان آشکار شد که پاکت اشتباهی توسط شرکت PricewaterhouseCoopers به فی داناوی و وارن بیتی داده شده است، شرکتی که مسئول بررسی و جمع آرا و تحویل پاکت به ارائه‌دهندگان بوده است.

اجرای آهنگ Shallow توسط لیدی گاگا و بردلی کوپر – مراسم اسکار ۲۰۱۸

لیدی گاگا و بردلی کوپر در فیلم A Star Is Born در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کردند و در مراسم اسکار سال ۲۰۱۸ نیز آهنگی به نام Shallow را از همین فیلم در این مراسم به‌صورت زنده اجرا کردند. با این حال، اجرای جذاب و دلنشین آن‌ها به نحوی بود که بسیاری به این باور رسیدند که این دو عاشق یکدیگر هستند. جذبه این دو نفر در هنگام اجرای آهنگ به یکی از بحث‌برانگیزترین لحظات اسکار تبدیل شد. با این حال، لیدی گاگا در چندین مصاحبه پس از مراسم اسکار اعلام کرد که رابطه عاشقانه‌ای با بردلی کوپر ندارد.

لباس عجیب بیلی پورتر – مراسم اسکار ۲۰۱۹

لباس عجیب بیلی پورتر – مراسم اسکار ۲۰۱۹

این بازیگر در مراسم اسکار آن سال یک لباس مخملی مشکی طراحی شده توسط کریستین سیریانو به تن کرده بود و توجه بسیاری از روزنامه‌نگاران و طرفداران مد را در سراسر جهان به خودش جلب کرده بود. این لباس موقعیت بیلی پورتر را به‌عنوان یک سلبریتی و نماد مُد تثبیت کرد و بسیاری از افراد از این انتخاب بازیگر تمجید کردند. این در حالی بود که این بازیگر در مراسم گلدن گلوب سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با لباسی صورتی طراحی شده توسط کریستین سیریانو حاضر شده بود.

سال بسیار خوب بونگ جون هو – مراسم اسکار ۲۰۲۰

بونگ جون هو

هیچ کس در مراسم اسکار سال ۲۰۲۰ میلادی به اندازه بونگ جون هو خوشحال نبوده است. این فیلمساز برنده جایزه بهترین فیلم‌نامه، بهترین فیلم بلند بین‌المللی، بهترین کارگردانی و همچنین بهترین فیلم سال با فیلم Parasite شده بود. او در سخنرانی پذیرش جایزه‌اش بسیار خوشحال بود و جوایز اسکار خودش را به رخ می‌کشید. همین لحظه نیز در فضای مجازی بسیار وایرال شد و هنوز هم کسب جایزه توسط این فیلمساز یکی از جالب‌ترین و شایسته‌ترین رخدادهایی است که در تاریخ مراسم اسکار اتفاق افتاده است.

سیلی – مراسم اسکار ۲۰۲۲

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

چه کسی می‌تواند سیلی‌ای را فراموش کند که صدایش در سراسر جهان پیچید. در مراسم اسکار سال ۲۰۲۲ میلادی، ویل اسمیت که برای جایزه بهترین بازیگر مرد نامزد شده بود و بعداً نیز به‌خاطر نقش‌آفرینی‌اش در فیلم King Richard این جایزه را دریافت کرد، به روی صحنه آمد و سیلی بسیار محکمی به کریس راک زد؛ کریس راکی که چند لحظه قبل با مدل موی همسر ویل اسمیت یعنی جادا پینکت اسمیت شوخی کرده بود. ویل اسمیت پس از زدن سیلی به صندلی خودش برگشت و فریاد زد که «اسم همسرم رو به زبون نیاور». کریس راک نیز بحث را ادامه نداد و ادامه صحبت‌هایش را در پیش گرفت. پس از پایان مراسم اسکار، ویل اسمیت از عضویتش در آکادمی استعفا داد و به مدت ۱۰ سال از هرگونه رویداد مرتبط با آکادمی محروم شد.

مصاحبه ناخوشایند هیو گرنت – مراسم اسکار ۲۰۲۳

در مراسم سال گذشته میلادی، مصاحبه‌ای روی فرش قرمز با هیو گرنت بسیار وایرال شده بود. در فرش قرمز و قبل از شروع مراسم اسکار، هیو گرنت به سؤالات اشلی گراهام پاسخ می‌داد. بینندگان این بازیگر بریتانیایی را بی‌ادب و ناخوشایند توصیف کردند چراکه به نظر می‌رسید که او کاملاً آماده نبوده و پاسخ مناسبی برای سؤالات نداشته است. بعد از اینکه گراهام این مصاحبه دردناک را به پایان رساند، او به همان اندازه که بینندگان گیج بودند، از آنجا دور شد.

لباس عجیب خواننده Tems – مراسم اسکار ۲۰۲۳

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Bong Joon Ho, Oscar, Oscar 2024

منبع متن: gamefa