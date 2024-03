اولین تریلر رسمی از بازی Dune: Awakening منتشر شد

بازی دون: رستاخیز در سبک جهان باز و آنلاین گسترده بوده که با فاصله کوتاهی از عرضه فیلم دون معرفی شد. این بازی قرار است یک دنیای بسیار گسترده را در اختیار کاربران قرار داده تا با یکدیگر به گشت و گذار پرداخته و مأموریت‌های مختلفی را انجام دهند. حال در تریلر جدید نیز اطلاعات بیشتری از روند بازی دون: رستاخیز منتشر شده است.

نام تریلر جدید این بازی، ساخت جهان از کتاب تا فیلم و به بازی است (Creating Worlds: From Book to Film to Game) است. در این تریلر شرکت فانکام طرفداران را به یک سفر طولانی به قلب دنیای آراکیس (Arrakis) می‌برد. نکته اینجاست که در این تریلر ما شاهد تصاویری هستیم که تا به حال از دنیای بازی دون منتشر نشده است.

در این تریلر ما شاهد دو مصاحبه هستیم. مصاحبه اول با سینماتوگراف مشهور گریگ فریسر (Greig Fraser) است. در این مصاحبه فریسر در مورد ارتباط میان دو فیلم و دنیای دون صحبت کرد. پس از آن کارگردان بخش خلاقیت شرکت فانگام به نام جوئل بایلُس (Joel Bylos) در زمینه ارتباط میان دنیای بازی و دنیای فیلم‌های دون صحبت کرد. همینطور اینکه شرکت فانکام تمام تلاش خود را کرده تا دنیای این بازی را به حالت فانتزی و قابل تجربه تبدیل کند.

در دنیای دون موجودات بسیار ترسناکی وجود دارد. در نتیجه در کنار شکار آن‌ها و مبارزه شما باید تلاش کنید تا کرکتر خود را نیز بیشتر قدرتمند کنید تا بتوانید در شرایط سخت آراکیس دوام بیاورید. مواد و منابع بسیار زیادی در دنیای دون وجود دارد و شما باید بنابر سبک بازی و سلیقه خود یکی را انتخاب کرده و پناهگاه خود را بسازید. همینطور اینکه شما می‌توانید از مدرسه‌های مختلف دنیای دون روش‌های مبارزه را آموخته و تلاش کنید تا از بقا و دوام آوردن به تسلط تغییر وضعیت دهید.

بازی دون: رستاخیز به صورت هوشمندانه‌ای عناصر سبک بقا را با بازی‌های آنلاین گسترده ترکیب کرده است. در نتیجه شما با یک بازی جهان باز بسیار گسترده و خاص روبرو هستید که تجربه آن در هیچ عنوان دیگری وجود ندارد. نکته اینجاست که تمرکز شرکت سازنده روی آزادی عمل کاربران بوده و همین موضوع باعث جذابیت بسیار زیاد این بازی شده است.

بازی دون: رستاخیز برای کنسول‌های نسل نهم و کامپیوتر در حال ساخت است. هنوز تاریخ عرضه رسمی این عنوان اعلام نشده ولی به احتمال زیاد در سال جاری میلادی اطلاعات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.

منبع: Gematsu

