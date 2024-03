شبیه‌ساز Nintendo 3DS در پی شکایت نینتندو از دسترس خارج شد

سیترا در واقع چندین سال قبل از یوزو و نینتندو سوییچ و در سال ۲۰۱۴ در دسترس قرار گرفت و با گذشت زمان تبدیل به شبیه‌ساز مشهوری برای اجرای آثار کنسول دستی ۳DS روی رایانه‌های شخصی و اندروید شد. بسیاری از توسعه‌دهندگان اصلی سیترا به کار روی یوزو ادامه دادند که جای تعجب نیست چرا که سوییچ کنسول جدیدتر و هیجان انگیزتری بود. در این میان صفحه‌ی Patreon یوزو نیز بسیار سودآور بود و ده‌ها هزار دلار در ماه در حوالی عرضه‌ی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در سال ۲۰۲۳ بدست آورده بود.

شبیه‌ساز ۳DS احتمالا با نام فعلی خود مرده است، اما ممکن است این پایان داستان نباشد. همانند اکثر نرم‌افزار‌های متن باز یا اوپن سورس، سیترا مشارکت‌کنندگان زیادی داشت که برخی از آن‌ها احتمالا هیچ ارتباطی با توسعه‌دهندگان یوزو ندارند و بدون شک آرشیو‌ها و کدهای شبیه‌ساز در حال حاضر در دسترس هستند و ممکن است در هفته‌های آینده شاهد بازگشت آن با نام و تیم جدیدی باشیم.

در نهایت سیترا تنها شبیه ساز ۳DS در جهان نیست و موارد دیگری مانند Mikage و Panda۳DS نیز وجود دارند که می‌توانند به طور موثر تعدادی از بازی‌های ۳DS را با کیفیت مناسبی اجرا کنند.

