کریستوفر نولان به خاطر کارگردانی فیلم Oppenheimer سرانجام موفق شد اولین اسکار خودش را به دست بیاورد.

پس از اینکه کریستوفر نولان در طی دهه‌های گذشته هشت بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است، به تازگی و در مراسم اسکار ۲۰۲۴ سرانجام موفق شد تا اولین جایزه اسکار خودش را کسب کند. او به خاطر کارگردانی فیلم Oppenheimer توانست این جایزه را از آن خودش کند.

پس از آن نیز کریستوفر نولان جایزه اسکار بهترین فیلم سال را نیز به دست آورد. با این حال، کریستوفر نولان برای به دست آوردن جایزه اسکار بهترین کارگردانی با فیلم‌سازان برجسته و سرشناسی در رقابت بوده است. او در این دسته با ژوستین تریه برای فیلم Anatomy of a Fall، مارتین اسکورسیزی برای فیلم Killers of the Flower Moon، یورگوس لانتیموس برای فیلم Poor Things و جاناتان گلیزر برای فیلم The Zone of Interest قرار داشته است.

با وجود اینکه کریستوفر نولان در این دسته با رقیبان بسیار سرسختی قرار داشته اما همانند مراسم‌های فیلم قبلی همچون مراسم جوایز DGA و همچنین مراسم گلدن گلوب موفق شد تا جایزه بهترین کارگردانی را از آن خودش کند. در ادامه می‌توانید ویدیوی صحبت‎‌های کریستوفر نولان به هنگام دریافت جایزه اسکار را با زیرنویس فارسی مشاهده یا دانلود کنید.

منبع: variety