داستان این اثر از آنجا شروع می‌شود که کوه افسانه‌ای کافوکو توسط یک آلودگی شیطانی پوشانده می‌شود و ۱۲ ماسک از جمله قدرت‌های ویژه‌ی آن‌ها به سرقت می‌رود. قهرمان داستان، سو (Soh)، باید با یوشیرو (Yoshiro)، دوشیزه‌ای با قدرت‌های الهی، برای پاکسازی مناطق مختلف و روستا‌ها از آلودگی‌ها همکاری کند. ماسک‌هایی که سو و روستاییان استفاده می‌کنند، هر کدام دارای قدرت الهی متفاوتی هستند و این قدرت‌ها کلید محافظت از یوشیرو هستند. همانطور که دهکده‌های مختلف را از آلودگی شیطانی‌ پاک می‌کنید، ماسک‌های بیشتری را بازیابی می‌کنید و با روستاییان مختلف همکاری می‌کنید تا کوه کافوکو را به زیبایی اصلی‌اش بازگردانید.

این بازی اکشن هیجان‌انگیز، شمشیرزنی را با عنصر استراتژی تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام روستایی در سفر شما برای پاکسازی هر دهکده به شما ملحق شود، ترکیب می‌کند. چرخه‌ی آماده شدن برای نبرد در روز و محافظت از دوشیزه و روستا در برابر ارواح شیطانی کوهستان با نام The Seethe در شب برای موفقیت سو بسیار مهم است. شما باید در طول روز، دهکده را کاوش کنید، آلودگی‌ها را پاکسازی کنید و روستاییان را نجات دهید تا بتوانند به شما در نبرد بپیوندند.

روستاییان نجات یافته در کنار سو خواهند جنگید اما تصمیم در مورد اینکه کدام قدرت به هر روستایی اعطا شود با شماست. ماسک‌های مختلف قدرت‌های متفاوتی را اعطا می‌کنند که به برخی از روستاییان کمک می‌کنند در حملات از فاصله‌ی نزدیک برتری پیدا کنند، در حالی که دیگران می‌توانند همراهان شما را شفا دهند. به طور کلی در مورد اینکه کدام روستایی را استخدام می‌کنید و کجا آن‌ها را قبل از جنگ مستقر می‌کنید، باید به خوبی فکر کنید.

هر دهکده دارای دروازه‌های قابل تشخیص است و موفقیت نهایی بر این مورد وابسته است که آیا یوشیرو، می‌تواند با موفقیت از آن دروازه‌ها عبور کند، قبل از اینکه با شکست مواجه شود. با این حال هر دروازه به یک جهان شیطانی متصل است و یک ورودی برای شیاطین The Seethe فراهم می‌کند. شما باید یوشیرو را به سمت دروازه‌ها راهنمایی کنید تا آلودگی‌ها را پاک کرده و دهکده‌ها را نجات دهید.

نحوه‌ی استفاده‌ی عاقلانه از زمان قبل از غروب بسیار مهم است. در این میان علاوه‌بر مدیریت زمان، بازیکنان باید برای نبردهای خود در شب نیز استراتژی داشته باشند. در واقع استراتژی‌های بازیکنان در کنار مهارت‌های مدیریت منابع و زمان مورد آزمایش قرار می‌گیرند. در تریلر بازی، شما همچنین اولین نگاه خود را به کاگورا دارید. کاگورا در واقع رقص‌های سنتی برگرفته از آیین شینتو در ژاپن بوده که از نسلی به نسل دیگر برای پاکسازی افراد آلوده منتقل شده است. هم یوشیرو و هم سوه کاگورا را به شیوه‌های قابل توجه‌ی خود اجرا می‌کنند.

گفتنی است که سیت‌ها شکل‌ها و اشکال مختلف شیطانی با حملات و توانایی‌های مختلف به خود می‌گیرد. هر دشمن از یوکای‌های ژاپنی مختلف الهام گرفته شده است و نگاهی درونی به زیبایی‌شناسی تاریکی ارائه می‌دهد که سو و روستاییان را در طول نبرد هر شب غرق می‌کند. کارگردان بازی، شوییچی کاواتا (Shuichi Kawata)، می‌گوید:

امیدوارم از تریلر جدید بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess لذت برده باشید. مدتی از معرفی این عنوان در سال گذشته می‌گذرد، اما‌ امیدوارم گیم‌پلی جدیدی که به تازگی تماشا کردید، به شما نشان دهد که بازی ارزش انتظار را دارد. پس از انتشار Shinsekai: Into the Depths در چهار سال پیش، ما آماده هستیم تا فصل جدیدی را برای بازیکنان در سراسر جهان باز کنیم تا از آن لذت ببرند. این بازی دارای ترکیبی بسیار متمایز از ژانر‌های اکشن و استراتژی است و از عناصر مختلف فرهنگ ژاپن الهام گرفته است. با همه‌ی این‌ها، ما هیجان‌زده هستیم تا همه این بازی را تجربه کنند. ما در حال حاضر در مراحل نهایی توسعه هستیم و تیم سازنده سخت تلاش می‌کند تا بتواند بهترین تجربه‌ای را که این بازی می‌تواند ارائه دهد، فراهم کند. بنابراین‌ امیدواریم منتظر آن باشید.