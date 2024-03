گزارش: نسخه PC بازی The Last of Us Part 2 Remastered ماه آینده معرفی خواهد شد

لحظاتی پیش، گزارشی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه پورت رایانه‌های شخصی بازی The Last of Us Part 2 Remastered در ماه آینده به طور رسمی معرفی می‌شود.

بر اساس اعلام Silknigth که سابقه افشای اطلاعات درستی از نسخه PC عناوین Horizon Forbidden West و Ghost of Tsushima را در کارنامه دارد، طی ماه آینده شاهد رونمایی از تاریخ انتشار نسخه PC عنوان The Last of Us Part 2 Remastered خواهیم بود.

اخیراً، عرضه عناوین انحصاری پلی استیشن برای رایانه‌های شخصی سرعت بیشتری گرفته و همین موضوع، برخی از طرفداران را ناراحت کرده است. در طرف مقابل نیز برخی دیگر از این حرکت استقبال کرده و آن را فرصتی مناسب برای ارتقای هر دو پلتفرم می‌دانند.