سریال کوتاه Maid حول محور مادر جوانی جریان دارد که برای نگهداری و محافظت از فرزند دخترش با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند.

تاکنون در سینما و تلویزیون شاهد ساخته شدن ده‌ها فیلم و سریال حول محور مادر و پدرهایی بوده‌ایم که یک تنه وظیفه نگهداری از فرزند/فرزندانشان را بر عهده گرفته و به سبب برخورداری از مشکلات مالی متعدد با چالش‌های سختی در طول زندگی مواجه شده تا بالاخره پس از پشت سر گذاشتن تراژدی‌های بسیار موفق شوند که شرایط خود را سر و سامان داده و اصطلاحاً طعم خوش زندگی را بچشند.

نمونه بارز این مسئله را می‌توان در فیلم فراموش نشدنی ویل اسمیت یعنی The Pursuit of Happyness محصول سال ۲۰۰۶ میلادی جست و جو کرد که با اقتباس از داستانی واقعی، پدرشی را به تصویر کشید که برای نگهداری فرزندش در بدترین شرایط مالی ممکن، تا مرز فروپاشی روانی و شخصیتی پیش رفت و در نهایت توانست تا اوضاع را به نفع خود و عزیزترین فرد زندگی‌اش تغییر داده و زندگی خوشایندی را از سر بگیرد. رویکردی که ۳ سال پیش نیز کمپانی نتفلیکس در پیش گرفت و با Maid یکی از بهترین سریال‌های کوتاه چند سال اخیر را برای ما به ارمغان آورده است. اثری به شدت زیبا، آموزنده و تاثیرگذار که البته یکی از معضلات اجتماعی بحث برانگیز امروزی را نیز شامل شده و در معرفی سریال این هفته به سراغش رفته تا نگاهی به آن داشته باشیم.

نام سریال: Maid

نام سریال به فارسی: خدمتکار

ژانر: درام

سال پخش: ۲۰۲۱

سازنده: مولی اسمیت متزلر

شبکه: نتفلیکس

بازیگران: مارگارت کوالی، نیک رابینسون، آنیکا نونی رز، تریسی ویلار، بیلی برک و اندی مک‌داول



در مجموعه تلویزیونی Maid که اقتباسی از خاطرات Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive نوشته استفانی لند محسوب می‌شود، با زن جوانی به نام الکساندرا راسل آشنا می‌شویم. مادری که به همراه فرزند دختر ۲ ساله‌اش در کنار مردی دائم الخمر زندگی می‌کند که پس از مصرف بی‌رویه نوشیدنی الکل، از خود بی خود شده و دست به کارهای دیوانه‌وار می‌زند.

الکساندرا که دیگر از شرایط به ستوه آمده و نمی‌تواند با چنین مرد غیرعادی و خطرناکی زیر یک سقف زندگی نماید، شبانه دست فرزندش را گرفته و خانه را به مقصدی نامعلوم ترک می‌نماید. او عملاً نه کسی را داشته و نه پولی برای ماندن در هتل و خانه جدیدی را دارد، پس چاره‌ای ندارد که برای گرفتن خانه‌ای دولتی اقدام نماید. تصمیمی که با مانع بزرگی بر سر راهش مواجه می‌شود: او باید شغی داشته باشد تا بلکه دولت بتواند چنین خدماتی را برایش ارائه دهد.

برای برخورداری از چنین شرایطی نیز چاره‌ای نداشته جز این که به عنوان خدمتکار آغاز به کار کرده که در همین ابتدا با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شود. او به حدی غرق در مشکلات به سر می‌برد که از یک سو کسی را نداشته تا بتواند از دختر ۲ ساله‌اش نگهداری نماید و در سمت دیگر ماجرا تمام سرمایه او به چیزی کمتر از ۲۰ دلار ختم می‌شود که حتی کفاف خرید مواد غذایی را برایش نمی‌دهد. با این حال آسایش دخترش برای الکساندرا از هر چیزی مهمتر بوده و در بدترین شرایط ممکن نیز تن به خدمتکاری داده تا بتواند زندگی خود را سر و سامان دهد.

برای آن که بتواند نخستین روز کاری خود را بی‌دردسر تجربه نماید، مجبور می‌شود تا دخترش را تنها برای چند ساعت پیش مادرش قرار دهد؛ مادری که برخلاف او از زوال عقل رنج برده و عملاً مسئولیتی را گردن نمی‌گیرد. الکساندرا می‌داند که چنین تصمیمی برایش گران تمام خواهد شد اما هیچ چاره دیگری نداشته و تنها به چند ساعت زمان نیاز دارد تا بتواند مصاحبه شغلی و نخستین روز کاری خود را به نحو احسنت انجام دهد. تصمیمی که به وضوح برایش گران تمام شده و درگیر ماجراهای مختلفی می‌شود که پای همسرش را نیز به داستان باز خواهد کرد.

سریال Maid با همان قسمت نخست خود و در ابتدای داستان بی‌رحمانه آغاز می‌شود. با زن جوان معصومی آشنا می‌شویم که به معنای واقعی کلمه عالم و آدم بر علیه او بوده و به حدی مشکلات و چالش‌های بزرگ بر سرش ریخته که نمی‌تواند همگی آن را سر و سامان دهد. با این حال عشق مادرانه‌ای که نسبت به فرزندش دارد سبب می‌شود تا چنین شرایط دیوانه‌واری را تحمل کرده تا امنیت و آرامش دخترش را در مقابل پدری بی‌مسئولیت و غیرعادی تامین نماید.

الکساندرا با مشکل بزرگی به نام خشونت خانگی دست و پنجه نرم کرده و نمی‌خواهد که فرزندش در چنین شرایطی بزرگ شود. حتی اگر برای نجات وی از این مخمصه مجبور باشد تا در غیرقابل تحمل‌ترین شرایط ممکن به زندگی پرداخته تا حدی که حتی پولی برای خریدن غذا برای خودش هم نداشته باشد. خشونت خانگی‌ای که صرفاً نه صدمات فیزیکی، بلکه ضربه‌های روحی و روانی شدیدی را برای قربانیانش در پی خواهد داشت؛ رویکرد جالب توجه و تاثیرگذاری که نتفلیکس به نحو احسنت آن را به معرض نمایش گذاشته است.

مهمترین مسئله‌ای که در هنگام تماشای سریال کوتاه Maid خودنمایی می‌کند، نقش آفرینی بسیار زیبا و درگیر کننده بازیگر نقش اصلی یعنی مارگارت کوالی می‌باشد. او ایفای نقش مادر جوانی را بر عهده گرفته که به ناگاه بزرگترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین تصمیم زندگی خود را گرفته آن هم در شرایطی که هیچ حامی و دوستی در کنار خود ندارد. نمایش زنی که برای محافظت از فرزندش حاضر می‌شود تا در بدترین شرایط ممکن به زندگی پرداخته و نمایش فروپاشی روانی وی در برخی از سکانس‌ها به حدی استادانه درآمده که هر بیننده‌ای را می‌تواند تحت تاثیر قرار بدهد. بی‌دلیل نیست که نقش آفرینی او نامزدی در جشنواره‌ای همچون جوایز امی ساعات پربیننده را در پی داشته است.

در پایان باید گفت که اگر علاقه دارید تا یک درام همه چی تمام با محوریت فداکاری‌های مادرانه را تماشا کنید که مشکلات اجتماعی مهم و پرتکرار این روزهای جامعه ما را به معرض نمایش بگذارد، Maid اثر ارزشمندی به شمار می‌رود که می‌تواند تا مدت‌ها ذهن شما را درگیر نماید. نمایش خشونت خانگی، عدم حمایت از قربانیان و تنها گذاشته شدن توسط جامعه و اطرافیان همگی به تاثیرگذارترین شیوه ممکن در این مجموعه کوتاه به نمایش درآمده و از جان مایه گذاشتن مادری تنها برای آسایش فرزندش را به شکلی دردناک می‌توانیم شاهد باشیم.

منبع: گیمفا