فیلم‌برداری دنباله فیلم This Is Spinal Tap شروع شد

پس از ۴۰ سال از زمان فیلم اصلی، حالا فیلم‌برداری دنباله فیلم This Is Spinal Tap شروع شده است. فیلم سینمایی This Is Spinal Tap اثری کمدی و کلاسیک از دهه ۸۰ میلادی به شمار می‌رود که حالا پس از گذشت چهل سال از زمان اکران آن روی پرده سینماها،‌ قرار است دنباله‌ای برای آن […]

فیلم‌برداری دنباله فیلم This Is Spinal Tap شروع شد علی محمدپناه ۱۶:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

پس از ۴۰ سال از زمان فیلم اصلی، حالا فیلم‌برداری دنباله فیلم This Is Spinal Tap شروع شده است. فیلم سینمایی This Is Spinal Tap اثری کمدی و کلاسیک از دهه ۸۰ میلادی به شمار می‌رود که حالا پس از گذشت چهل سال از زمان اکران آن روی پرده سینماها،‌ قرار است دنباله‌ای برای آن ساخته شود و به تازگی نیز فیلم‌برداری این اثر تازه شروع شده است. در فیلم «این اسپینال تپ است» بار دیگر بازیگران فیلم اصلی حضور خواهند داشت و این اثر سینمایی تازه با حضورهای کوتاه جالبی نیز همراه خواهد بود. راب راینر با این اثر سینمایی کمدی خودش در سال ۱۹۸۴ میلادی توانست ژانر شبه مستند را به محبوبیت بسیار زیادی برساند. در سال ۲۰۲۲ میلادی اعلام شده بود که قرار است دنباله‌ای برای این اثر سینمایی کلاسیک ساخته شود و بازیگران فیلم اصلی نیز بار دیگر در نقش‌های خودشان در این اثر تازه حضور خواهند داشت. به تازگی فیلم‌برداری این فیلم شروع شده و مایکل مک‌کین،‌ هری شیرر و کریستوفر گست بار دیگر نقش‌های خودشان را بازآفرینی می‌کنند. در این اثر سینمایی همچنین افراد مختلفی حضورهای کوتاه خواهند داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کوئست لاو، تریشا یروود، التون جان، پل مک‌کارتی و گارث بروکس اشاره کرد. راب راینر علاوه بر نقش‌آفرینی در این اثر سینمایی سکان کارگردانی آن را نیز در دست دارد. منبع: screenrant

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Comedy, This Is Spinal Tap, This Is Spinal Tap 2

منبع متن: gamefa