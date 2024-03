تشکیل استودیوی جدید EmptyVessel توسط توسعه‌دهندگان سابق اکتیویژن، ناتی داگ و id Software

تعدادی از توسعه‌دهندگان کهنه‌کار صنعت بازی از شرکت‌های id Software، اکتیویژن و ناتی داگ یک استودیوی AAA جدید به نام EmptyVessel را تاسیس کرده‌اند و اولین پروژه‌ی آن‌ها در حال ساخت است. این تیم جدید متشکل از استعدادهایی است که روی برخی از بزرگترین فرنچایزهای بازی از جمله DOOM، Call of Duty، The Last of […]