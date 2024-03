جان کارپنتر و گیرمو دل‌تورو کارگردان‌های افسانه‌ای سینما، به تمجید از فیلم تحسین‌شده‌ی Godzilla Minus One پرداختند.

فیلم Godzilla Minus One (گودزیلا منهای یک) به برترین شگفتی‌های سینما در سال ۲۰۲۳ بدل گشت. تاکاشی یامازاکی افسانه‌ای نه تنها پس از سال‌ها ژانر کایجو و به طور خاص فرنچایز Godzilla را به ریل اصلی‌اش باز گرداند؛ بلکه به اذعان منتقدان و طرفداران موفق به خلق یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما با محوریت هیولاها شد.

در مراسم اسکار امسال، فیلم Godzilla Minus One توانست اولین جایزه‌ی اسکار این فرنچایز را به ارمغان بیاورد. فیلم Godzilla Minus One موفق به دریافت اسکار بهترین جلوه‌های ویژه‌ی سال شد. اتفاقی که تحسین دو تن از مشهورترین و تواناترین کارگردان‌های سینمای هالیوود یعنی جان کارپنتر، خالق The Thing (موجود) و Halloween، و گیرمو دل‌تورو، خالق فیلم Pan’s Labyrinth (هزارتوی پن) را برانگیخت.

جان کارپنتر طی توییتی نوشت:

فوق‌العاده است! Godzilla Minus One برنده‌ی بهترین جلوه‌های ویژه‌ی جوایز اسکار شده است. این اتفاق برای فرنچایز Godzilla در طی طول زندگی من رخ داده است. خارق‌العاده است!

گیرمو دل‌تورو نیز در X نوشت:

Godzilla برنده‌ی اسکار شده است. من واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم.

فیلم Godzilla Minus One روایتگر داستان حمله‌ی گودزیلا به ژاپن در دوران پسا جنگ‌جهانی دوم است. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی تاکاشی یامازاکی توسعه یافته است. از بازیگران این اثر می‌توان به مینامی ایچیکاوا و شوجی آبه اشاره کرد.

منبع: اسکرین‌رنت