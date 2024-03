عنوان و تاریخ اکران ونوم ۳ اعلام شد

شب گذشته کمپانی کلمبیا پیکچرز عنوان کامل فیلم سوم ونوم و تاریخ اکران جدیدش را اعلام کرد. سری سوم ونوم، Venom: The Last Dance نامیده شده و دو هفته زودتر از آنچه قبلا گفته شده بود، در تاریخ ۲۵ اکتبر (۴ آبان ۱۴۰۳) اکران خواهد شد. نوامبر گذشته تام هاردی از واژه The Last Dance […]