کاندیدهای بخش بازی بفتا ۲۰۲۴ اعلام شد؛ رکوردشکنی بالدورز گیت ۳

بفتا به تازگی فهرست نامزد‌های ۲۰۲۴ را منتشر کرده که اسپایدرمن ۲ با ۹ نامزدی، الن ویک ۲ با ۸ نامزدی و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Star Wars Jedi: Survivor هر دو ۶ نامزدی دریافت کرده‌اند. تارا ساندرز (Tara Saunders)، رئیس هیئت امنای بخش بازی مراسم بفتا، پیش از اعلام نامزد‌ها، در مصاحبه‌ای گفته است:

من فکر می‌کنم سال ۲۰۲۳ به عنوان یکی از بهترین سال‌ها از نظر انتشار بازی‌های ویدیویی جدید است و بخشی از آن به این دلیل است که ما می‌بینیم که با تکامل فناوری چه چیزی واقعا امکان‌پذیر بوده و این نسل از فناوری چه کاری می‌تواند انجام دهد. من فکر می‌کنم بالدورز گیت یک مثال عالی از آن است.

گفتنی است که Dave the Diver تنها بازی مستقل است که نامزد بهترین بازی سال شده است و این در حالی است که سال گذشته بازی مستقل Vampire Survivors برنده بهترین بازی سال شد و الدن رینگ را پشت سر گذاشت. در این میان امی بر (Emme Baehr)، مدیر اجرایی جوایز و محتوا در بفتا، اضافه کرد که امسال تغییراتی در مراسم ایجاد شده است، از جمله بیشتر کردن بازه‌ی زمانی انتخاب بازی و ارائه‌ی لیست بلندبالایی از ۶۰ بازی و جلب توجه به طیف گسترده‌ای از بازی‌های موجود. علاوه‌بر این، بهترین بازی و بازی بریتانیایی توسط اعضای کامل مراسم و نه فقط هیئت داوران، رای داده خواهند داد.

در کل مشارکت بسیار زیاد است و این چیزی است که کیفیت جوایز بفتا را افزایش می‌دهد. بالدورز گیت ۳ با پنج نامزدی از ۱۲ نامزدی در دو بخش برتری دارد. با این حال، نکته قابل توجه این است که ۱۱ نامزدی از ۱۲ نامزدی این بازی در نوع خود تازگی دارد که ساندرز می‌گوید گواهی بر فرصت‌های فراوان برای بازیگران در بازی‌های ویدیویی است. یکی از این نامزدها، سامانتا بیارت در نقش کارلاچ در بازی است که سال گذشته نیز جایزه‌ی بفتا را دریافت کرد. ساندرز گفته که این شگفت‌انگیز است که حمایت بفتا می‌تواند استعداد‌های جدید را به ارمغان بیاورد.

جایزه‌ی بهترین بازی فراتر از سرگرمی مانند همیشه جذاب است و نامزد‌هایی مانند Terra Nil ،Venba و Goodbye Volcano High را برای داستان‌هایشان در مورد تغییرات آب و هوا و غیره شامل می‌شود. قابل ذکر است، تمام استودیو‌های نامزد شده در این بخش، مستقل بوده و برای اولین بار نامزد شده‌اند. ساندرز می‌گوید: «من فکر می‌کنم وقتی کوچک هستید، می‌توانید شجاع باشید و ریسک‌های بیشتری بپذیرید».

البته در حال حاضر به دلیل تعداد زیاد اخراج‌ها، با وجود تعداد زیادی از بازی‌های قابل توجه‌ای که در این میان عرضه شده‌اند، زمان سختی برای صنعت بازی است اما ساندرز‌ امیدوار است که این رویداد بتواند یک جشن بزرگ شمرده شود، زیرا این صنعت شایسته‌ی آن است. در هر صورت مراسم بفتا در روز ۱۱‌ آوریل (۲۳ فروردین) برگزار می‌شود و در یوتیوب، توییچ و ایکس قابل تماشا خواهد بود.

در ادامه می‌توانید کاندیدهای هر بخش را مشاهده کنید.

بهترین بازی

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dave the Diver

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

بهترین انیمیشن

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros. Wonder

بهترین دستاورد هنری

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Diablo 4

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

بهترین دستاورد صوتی

Alan Wake 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

بهترین بازی بریتانیایی

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

Football Manager 2024

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

بهترین بازی اول یک استودیوی مستقل

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Venba

Viewfinder

بهترین بازی در حال پیشرفت

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 14 Online

Fortnite

Forza Horizon 5

Genshin Impact

No Man’s Sky

بهترین بازی خانوادگی

Cocoon

Dave the Diver

Disney Illusion Island

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Super Mario Bros. Wonder

بهترین بازی فراتر از سرگرمی

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Thirsty Suitors

Venba

بهترین طراحی

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Viewfinder

بهترین بازی چند نفره

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Diablo 4

Forza Motorsport

Party Animals

Super Mario Bros. Wonder

بهترین موسیقی

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

بهترین روایت

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dredge

Final Fantasy 16

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Star Wars Jedi: Survivor

بهترین آی‌پی جدید

Chants of Sennaar

Dave the Diver

Dredge

Hi-Fi Rush

Jusant

Viewfinder

بهترین دستاورد فنی

Alan Wake 2

Final Fantasy 16

Horizon Call of the Mountain

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Starfield

بهترین اجرا در نقش اصلی

آملیا تایلر (Amelia Tyler) در نقش روایتگر برای بازی Baldur’s Gate 3

کامرون موناگان (Cameron Monaghan) در نقش کال کستیس برای بازی Star Wars Jedi: Survivor

ناجی جتر (Nadji Jeter) در نقش مایلز مورالس برای بازی Marvel’s Spider-Man 2

نیل نیوبون (Neil Newbon) در نقش استاریون برای بازی Baldur’s Gate 3

سامانتا بیارت (Samantha Béart) در نقش کارلاخ برای بازی Baldur’s Gate 3

یوری لوونتال (Yuri Lowenthal) در نقش پیتر پارکر برای بازی Marvel’s Spider-Man 2

بهترین اجرا در نقش مکمل

اندرو وینکات (Andrew Wincott) در نقش رافائل برای بازی Baldur’s Gate 3

دبرا ویلسون (Debra Wilson) در نقش سر جوندا برای بازی Star Wars Jedi: Survivor

رالف اینسون (Ralph Ineson) در نقش سید برای بازی Final Fantasy 16

سم لیک (Sam Lake) در نقش الکس کیسی برای بازی Alan Wake 2

تونی تاد (Tony Todd) در نقش ونوم برای بازی Marvel’s Spider-Man 2

تریسی وایلز (Tracy Wiles) در نقش جاهیرا برای بازی Baldur’s Gate 3

بهترین بازی براساس رای مردم

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Fortnite

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lethal Company

Marvel’s Spider-Man 2

منبع: Eurogamer

نوشته کاندیدهای بخش بازی بفتا ۲۰۲۴ اعلام شد؛ رکوردشکنی بالدورز گیت ۳ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala