من چندان مطمئن نیستم اندازهٔ جهان بالدورز گیت ۳ میراث اصلی آن باشد. شخصیت‌ها و صداپیشگان فوق‌العادهٔ آنها، روابط عاشقانه، داستان‌سرایی سبک Choose Your Own Adventure، طراحی سندباکسی سیستم محور که بازی را با فرصت‌های خلاقانه و پیامدهای غافل‌گیرکننده پر می‌کند شاخصه‌هایی هستند که این بازی را شایسته دریافت جایزهٔ بازی سال کردند. درست است که به‌احتمال زیاد هیچ بازی نقش‌آفرینی جدیدی در آیندهٔ نزدیک به اهمیت و محبوبیت بالدورز گیت ۳ دست خواهد یافت اما آنچه که ما دربارهٔ این بازی دوست داریم دست‌نیافتنی نیستند. این بازی تعداد بسیاری از بهترین ویژگی‌هایش را از بازی‌های نقش‌آفرینی و رومیزی موجود الهام گرفته است.

دنبالهٔ Cyberpunk 2077: تنها چیزی می‌دانیم این است که بازی در حال ساخت است.

Witcher جدید: سی دی پراجکت رد تأیید کرده که سه‌گانهٔ جدیدی از بازی‌های ویچر در حال ساخت هستند.

بازی Dragon Age: Dreadwolf: بایوور قول رونمایی کامل از بازی را در تابستان داده است.

Mass Effect جدید: تیزرهایی که منتشر شد نشان‌دهنده بازگشت شخصیت‌های سه‌گانه اصلی است اما اطلاعات بیشتری از آن نداریم.

ریبوت Fable: در سال ۲۰۲۰ خبر ریبوت بازی منتشر شد ولی از آن زمان دیگری چیزی از بازی نشنیده‌ایم.

The Elder Scrolls 6: تنها چیزی که در حال حاضر در اختیار داریم یک تیزر و فرضیه‌پردازی‌های بسیار است اما بعید می‌دانم بازی ده ساعت منسجم باشد.

علاوه بر بازی‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد ما در این مقاله به ۱۱ بازی نقش‌آفرینی جدید می‌پردازیم که شاید بتوانند تجربه ای مشابه بالدورز گیت ۳ را برای بازیکنان به ارمغان بیاورند.

Sovereign Syndicate

Sovereign Syndicate یک بازی نقش‌آفرینی استیم پانک است که داستانش پس از Disco Elysium رخ می‌دهد و طاس انداختن را با ورق‌های تاروت تعویض می‌کند تا شما را هرچه بیشتر مجذوب اتمسفر ویکتوریایی خود کند. بازی داستان‌محور است پس به‌احتمال زیاد نیازهای گیم‌پلی افرادی که به دنبال سیستم نبرد نوبتی هستند را برآورده نخواهد کرد اما برای نقش‌آفرینی شخصیت‌محور پروتاگونیست‌های آن امیدوارکننده به نظر می‌رسند.

Unforetold: Witchstone

Unforetold: Witchstone یک بازی نقش‌آفرینی سندباکسی است که ایدهٔ اصلی‌اش ارائهٔ «آزادی غیر قابل‌قیاس» در چهارچوب یک‌دنیای فانتزی خلق شده توسط اد گرین‌وود است. شاخصهٔ اصلی بازی سیستم اثری گذاری است که روابط شما با شخصیت‌های غیر قابل بازی را مدیریت می‌کند و «ترسیم‌کننده انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز D&D است.»

Broken Roads

Broken Road یک بازی نقش‌آفرینی تیم محور با سیستم مبارزهٔ نوبتی است که در صحرای استرالیا جریان دارد و بازی‌هایی مثل بالدورز گیت ۳ را یکی از منابع الهام خود نامبرده است. این بازی قرار بود در سال ۲۰۲۳ منتشر شود اما تأخیر خورد. من درجا مجذوب بستر پسا آخرالزمانی بازی نشدم اما سیستم Moral Compass آن که شخصیتتان را در ترکیبی از باورهای فایده‌گرایی، پوچ‌گرایی، انسان‌گرایی و ماکیاولیسم قرار می‌دهد برایم جالب بود.

Dragon’s Dogma 2

بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی مدرن از بازی‌های دوران اوج بتزدا، بایوور و بلیزارد الهام پذیرفته‌اند اما Dragon’s Dogma 2 به نظر می‌رسد راه خودش را پیش گرفته است و ترکیب جالبی از نبرد اکشن، سنگ‌نوردی و اعضای تیم قابل شخصی‌سازی به نام Pawns را خلق کرده است. این بازی به اندازهٔ بازی اول سری عجیب و سرگرم‌کننده است. هواداران بالدورز گیت ۳ شاید به سیستم مبارزهٔ سیستم محور بازی جلب شوند که در آن دشمنان را می‌شود به‌سوی دیگر دشمنان پرتاب کرد، به قعر دره‌ها فرستاد یا با بریدن طناب پل‌ها باعث سقوط آنها شد.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

ما دقیقاً مطمئن نیستیم در پشت پرده چه اتفاقاتی رخ داد که باعث شد Paradox بخش‌های انجام‌گرفته توسط سازندهٔ بازی اورجینال Hardsuit Labs را کنار بگذارد و این پروژهٔ طولانی‌مدت را با همکاری The Chinese Room به پایان برساند. هر اتفاقی که افتاد این بازی بالاخره در سال جاری عرضه می‌شود و ما مشتاقیم ببینیم این استودیو که با ساخت آثاری چون Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs و Everybody’s Gone to the Rapture شناخته می‌شود با جهان کلاسیک World of Darkness چه کرده است.

Avowed

Avowed یک بازی اول‌شخص نقش‌آفرینی اکشن است که بیشتر شبیه بازی‌های بتزداست تا بازی‌های نقش‌آفرینی ساخته شده توسط استودیوی لاریان بااین‌حال سازنده Obsidian یکی از بهترین سازندگان بازی‌های نقش‌آفرینی در عصر حاضر است. امیدوارم این بازی ما را به جهان فانتزی‌اش که در دنیای بازی‌های نقش‌آفرینی Pillars of Eternity قرار دارند جذب کند.

Dread Delusion

این بازی اول‌شخص نقش‌آفرینی دربارهٔ یک جامعه قرون‌وسطایی است که به کلکسیونی از سیارک‌ها متکی است و بزرگ‌ترین منبع الهامش بازی The Elder Scrolls 3: Morrowind است اما ویژگی‌هایی در آن وجود دارد که می‌تواند هواداران بالدورز گیت ۳ را به خود جلب کند. دنیای Dread Delusion پایان باز، نبود صفحات بارگذاری وعمودیتی را دارد که حس خاص بودن را به بهترین مناطق بالدورز گیت ۳ می‌بخشد. این بازی همچنین از آن دست بازی‌هایی است که شما اثرات تصمیمات خود را به‌صورت زنده بر روی جهان بازی می‌بینید.

Final Fantasy 7 Rebirth

مدت زیادی از انتشار دنبالهٔ مورد انتظار فاینال فانتزی ۷ ریمیک FF7 Rebirth بر روی پلی استیشن ۵ نگذشته است اما هنوز خبری از تاریخ عرضهٔ بازی بر روی رایانه‌های شخصی نشده است و شاید حتی اصلاً امسال بر روی این پلتفرم عرضه نشود. این بازی نسخهٔ سندباکسی تری از ریمیک است و از نظر انیمیشن، صداگذاری و کیفیت تولید مطمئن باشید چیزی کم نخواهد گذاشت.

Where Winds Meet

آنچه که درباره این بازی جهان باز نقش‌آفرینی ووشیا است امکان نقش‌آفرینی فعالیت‌های روزمره و عادی است یا دستکم آنچه که به‌عنوان فعالیت‌های معمولی در نسخهٔ فانتزی چین قرن دهم به‌حساب می‌آید. در مصاحبه‌ای در سال گذشته سازندگان بازی گفتند که بازیکنان می‌توانند به «سخنرانی تبدیل شوند که از قدرت کلمات استفاده می‌کند تا شخصیت‌های غیر قابل بازی را قانع به پیروی از نصایح خود کند» و یا «به بادی‌گاردی تبدیل شود که بازیکنان یا شخصیت‌های غیر قابل بازی را از آدم‌کشان محافظت می‌کند»

The Wayward Realms

The Wayward Realms به سبک و سیاق بازی‌های اورجینال Elder Scrolls مثل Arena و Daggerfall بازگشته است و توسط دو سازندهٔ اصلی این دو بازی کلاسیک ساخته شده است. بازی حال و هوای منابع الهام‌پذیری خود را نیز دارد. تریلر و اسکرین‌شات‌های منتشر شده نشان‌دهنده مناظر وسیع ساده اما جذابی از جنگل‌ها، کوهستان‌ها و ویرانه‌هاست و به‌سرعت به شما نشان می‌دهد که این بازی بر روی وسعت و گستردگی جهانش تمرکز دارد. طبق گفتهٔ سازندگان، The Wayward Realms حاوی شهرهای بزرگ با صدها یا هزاران شخصیت غیر قابل بازی، جنگل‌های عمیق، تاریک و خطرناک، مناطق کوهستانی وسیع، مرداب‌ها و باتلاق‌های فراوان، اقیانوس‌های بزرگ و موارد مشابه دیگر است.

Project ORCS

این بازی بی‌نام کمی با دیگر بازی‌های حاضر در لیست فرق دارد از این لحاظ که بیشتر شبیه یک پلتفرم برای نقش‌آفرینی به نظر می‌رسد. در مقاله‌ای این بازی به‌صورت «کیمرایی که از بازی‌های نقش‌آفرینی رومیزی، سندباکس‌هایی مثل ماینکرفت، پلتفرم‌هایی مثل روبلاکس و نقش‌آفرینی‌هایی مثل بالدورز گیت ۳ الهام گرفته است و ابزارهای ساخت و ساز قدرتمند اما دسترسی‌پذیری دارد که یادآور بازی‌هایی مثل سیمز است»

