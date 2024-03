از بازی روایت محور Nobody Wants to Die رونمایی شد؛ انتشار در سال ۲۰۲۴

استودیوی Critical Hit Games و شرکت PLAION با انتشار تریلری از بازی روایت محور سایبرپانکی Nobody Wants to Die رونمایی کردند. این اثر در سال جاری میلادی برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.

داستان بازی Nobody Wants to Die در سال ۲۳۲۹ و در شهر نیویورک جریان دارد. تکنولوژی در جهان پیشرفت خیره‌کننده‌ای کرده است و با ذخیره شدن هوشیاری انسان‌ها در بانک‌های حافظه و انتقال به بدنی دیگر، زندگی ابدی به انسان‌ها می‌دهد.

بازیکنان در این بازی، در نقش کارآگاهی به نام جیمز کارا (James Karra) قرار می‌گیرند که در بخش مرگ و میر کار می‌کند. جیمز درباره یک قاتل زنجیره‌ای تحقیق می‌کند که ثروتمندترین و نخبه‌ترین شهروندان شهر را هدف قرار می‌دهد. بازیکنان باید از توانایی‌ها و فناوری دستکاری زمان برای بررسی صحنه‌های جرم استفاده نمایند و سرنخ‌هایی را برای کشف حقیقت پشت قتل‌ها بررسی کنند.

سازندگان از ژانر نوآر به عنوان منبع الهام اصلی خود در Nobody Wants to Die استفاده کرده‌اند که در یک دنیای سایبرپانکی جریان دارد. این بازی با استفاده از موتور Unreal Engine 5 در حال ساخت است.

در پایان می‌توانید تریلر معرفی عنوان Nobody Wants to Die را مشاهده کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰