برای کامل کردن داستان Alone in the Dark باید دو بار بازی را تمام کنید

به گفته استودیوی Pieces Interactive، تجربه سریع بازی Alone in the Dark با هر یک از قهرمانان تقریباً هشت ساعت طول خواهد کشید.

Alone in the Dark فرنچایزی است که فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده؛ اما در عصر طلایی بازی‌های ترسناک بقا، شرکت THQ Nordic و استودیوی Pieces Interactive امیدوارند که ریبوت این سری بتواند آن را به یکی از تجربه‌های ارزشمند نسل فعلی تبدیل کند. قبل از عرضه بازی، تیم Pieces Interactive بخش پرسش‌های متداول را در پلتفرم Steam به اشتراک گذاشته است که جزئیات جدیدی را در مورد این بازی ترسناک مشخص می‌کند. حالا تا حدودی می‌دانیم باید چه انتظاری از بازی داشته باشیم. به گفته سازنده، عنوان Alone in the Dark را می‌توان در عرض هشت ساعت کامل کرد؛ اما برای تجربه کامل داستان، باید بازی را دو بار به پایان برسانید؛ هر بار با یک قهرمان. Pieces Interactive می‌نویسد:

اگر در اتمام داستان اصلی عجله کنید، نمایش تقریباً ۸ ساعت طول می‌کشد؛ اما به خاطر داشته باشید که برای دریافت کل داستان به حداقل دو بازی نیاز خواهید داشت (یکی در نقش ادوارد (Edward)، یکی در نقش امیلی (Emily).

سال گذشته، آندریاس اشمیدکر (Andreas Schmiedecker) از شرکت THQ Nordic (دستیار تهیه‌کننده در پروژه Alone in the Dark) گفت که کمپین هر قهرمان تقریباً ۶ تا ۱۰ ساعت طول خواهد کشید. در جای دیگری از پرسش‌های متداول، توسعه‌دهنده تضمین می‌دهد که برخلاف نسخه دمو، Alone in the Dark فقط یک «شبیه‌ساز پیاده‌روی» نخواهد بود و «ترکیبی از کاوش/گفت‌وگو، حل معما و مبارزه» را به نمایش خواهد گذاشت. عنوان Alone in the Dark در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۴ (۱ فروردین ۱۴۰۳) برای PS5 ،Xbox Series X/S و PC عرضه می‌شود.