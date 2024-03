احتمال بازگشت Capture the Flag به Call of Duty

به نقل از Charlie Intel و صحبت‌های Sledgehammer Games در Reddit، احتمال بازگشت Capture the Flag به Call of Duty Modern Warfare 3 وجود دارد. ساب ردیت Call of Duty Modern Warfare 3، طرفداران را تشویق به اظهارنظر کرده است که آیا مشتاق بازگشت اسلحه، حالت یا بخش خاصی هستند یا خیر. یکی از کاربران، […]