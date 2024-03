No Rest for the Wicked به اتصال دائم اینترنت نیاز ندارد

بر اساس تایید سازندگان این عنوان، بازیکنان No Rest for the Wicked نیازی به اتصال دائم اینترنت جهت تجربه بخش تک‌نفره این عنوان نخواهند داشت.

توسعه‌دهنده No Rest for the Wicked برای کسانی که از دست سازندگان بازی‌هایی نظیر Suicide Squad: Kill the Justice League و Nightingale بخاطر تصمیمشان در ارتباط با الزام به اتصال دائمی اینترنت عصبی هستند، یک خبر خوب دارد. گنادی کورول (Gennadiy Korol)، یکی از بنیانگذاران و مدیر تولید و فناوری Moon Studios، در توییتر اعلام کرد که بازی اکشن نقش آفرینی No Rest for the Wicked نیازی به اتصال آنلاین برای لذت بردن از حالت تک‌نفره ندارد.

اگرچه No Rest for the Wicked از ابتدا با در نظر گرفتن تجربه چندنفره ساخته شده بود، اما ما نمی‌خواستیم بازی آفلاین مثل یک اولویت دوم به نظر برسد و می‌خواهیم مردم بتوانند بدون دردسر به تجربه بازی بپردازند؛ حتی زمانی که کیفیت اتصال همیشه ایده‌آل نیست.

بازی No Rest for the Wicked که توسط سازندگان سری بازی‌های Ori توسعه یافته، برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود و در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) وارد فاز دسترسی زودهنگام Steam خواهد شد. در این دسترسی زودهنگام، فصل اول کمپین بازی، دانجن Cerim Crucible، جوایز و چالش‌های روزانه و هفتگی و چندین باس فایت حضور خواهند داشت. بازیکنان همچنین می‌توانند در مأموریت‌های مختلف شرکت کنند و سلاح‌ها، مجموعه‌های زرهی و مهارت‌های مختلف را به دست آورند.

اولین به‌روزرسانی دسترسی زودهنگام، حالت چندنفره را به بازی اضافه می‌کند؛ اگرچه هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای آن وجود ندارد. بنا به گفته سازندگان، حالت Co-op از حداکثر چهار بازیکن پشتیبانی خواهد کرد. حالت PvP نیز در بخش چندنفره بازی تعبیه شده است. پس از شروع دسترسی زودهنگام، می‌توانیم منتظر جزئیات بیشتری از بازی No Rest for the Wicked باشیم.