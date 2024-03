تریلر سریال Franklin با بازی مایکل داگلاس

علی جلیلی ۱۸:۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

تریلر سریال Franklin، بر تلاش‌های دیپلماتیک بنجامین فرانکلین با بازی مایکل داگلاس افسانه‌ای برای جمع‌آوری قوا و مهمات برای مقابله با ارتش انگلستان متمرکز است. سریال Franklin (فرانکلین) اقتباسی از کتاب تحسین‌شده‌ی A Great Improvisation: Franklin, France and The Birth of America (یک بداهه‌نوازی بزرگ: فرانکلین، فرانسه و تولد آمریکا) اثر استیسی شیف است. سریال Franklin روایتگر هشت سال دیپلماسی بنجامین فرانکلین، از بنیانگذاران آمریکا، در کشور فرانسه برای جلب حمایت نظامی و سیاسی فرانسوی‌ها برای کسب استقلال آمریکا از انگلستان است. حال به تازگی سرویس اپل در فاصله‌ی یک ماهه از انتشار این سریال مورد انتظار تریلری جذاب از این اثر را منتشر کرده است. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از سریال Franklin را در بخش زیر تماشا کنید. تماشا از یوتیوب سریال Franklin توسط کرک الیس و هاوارد کوردر خلق شده است. الیس و کوردر هر دو پیش‌تر به خاطر کار بر روی سریال تحسین‌شده‌ی Boardwalk Empire (امپرطوری بوردواک) شناخته می‌شوند. تمام قسمت‌های این سریال توسط تیم ون پتن کارگردانی شده است. از بازیگران این سریال می‌توان به مایکل داگلاس و نوآ جوپ اشاره کرد. سه قسمت ابتدایی سریال Franklin در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ (۲۴ فروردین ۱۴۰۳) در سرویس اپل تی‌وی پلاس در دسترس قرار می‌گیرند. منبع: کولایدر

