تریلر زمان عرضه Rise of the Ronin منتشر شد

با نزدیک شدن به انتشار Rise of the Ronin، پلی استیشن و تیم نینجا (Team Ninja) تریلر زمان عرضۀ این بازی را تحت نام The Aftermath منتشر کردند. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: مدتی پیش، وبسایت‌ها و رسانه‌های مختلفی که به بازی Rise of the Ronin دسترسی داشتند، پیش‌نمایش‌های نهایی خود از […]