عنوان لغوشده Marvel’s Spider-Man: The Great Web ممکن است در قالب یک بازی جدید ظاهر شود

بر اساس یک شایعه‌ی جدید، این احتمال وجود دارد که عنوان چندنفره‌ی لغو شده Marvel’s Spider-Man: The Great Web در قالب یک بازی جدید ظاهر شود. Silknigth، منبعی که به دلیل افشای خبر عرضه‌ی بازی Ghost of Tsushima برای رایانه‌های شخصی و همچنین ارائه‌ی اطلاعات درستی از محتوای رویداد اخیر State of Play شناخته شده […]