انتشار نخستین تریلر و پوستر از فیلم ابرقهرمانی The Crow

نخستین تریلر از فیلم ابرقهرمانی The Crow با نقش آفرینی متفاوتی از بیل اسکاشگورد منتشر شده است.

پس از چندین و چند سال بالاخره نوبت به ریبوت فیلم ابرقهرمانی The Crow (کلاغ) رسیده که در اصل اقتباسی از کمیکی به همین نام نوشته جیمز اوبار محسوب می‌شود. اثری مورد انتظار با روایتی تیره و تاریک که توسط خالق فیلم Ghost in the Shell (شبح درون پوسته) یعنی روپرت سندرز کارگردانی شده و از بازیگرانی نظیر بیل اسکاشگورد، اف‌کی‌ای توئیگز و دنی هوستون بهره می‌برد. از یاد نبریم که در سال ۱۹۹۴ میلادی نیز شاهد ساخت و اکران چنین فیلمی بودیم که به مرگ شوکه‌کننده برندون لی در حین پروسه فیلم‌برداری منجر شد.

این فیلم که با بودجه‌ای ۵۰ میلیون دلاری تهیه شده، حول محور مردی به نام اریک دراون جریان دارد که خود و نامزدش توسط گروهی از تبهکاران مورد حمله قرار گرفته و به طرز فجیعی کشته می‌شوند. با این حال به اریک دراون فرصت زندگی مجددی داده شده تا به عنوان ابرقهرمانی تحت عنوان کلاغ از مرگ بازگشته تا بلکه بتواند انتقام معشوقه کشته شده‌اش را عملی نماید.

در ادامه می‌توانید به مشاهده نخستین تریلر و پوستر منتشر شده بپردازید.

فیلم The Crow برای اکران در تاریخ ۷ ژوئن (۱۸ خرداد ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک