ظاهراً ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic تا سال آینده منتشر نخواهد شد

طبق گزارش‌ها، بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic همچنان توسط Saber Interactive در دست ساخت است، اما به نظر نمی‌رسد که این بازی تا ۱۲ ماه آینده عرضه شود.

کمپانی Embracer Group امروز رسماً اعلام کرد که شرکت Saber Interactive را به فروش می‌رساند. به گفته‌ی جیسون شرایر از بلومبرگ (Bloomberg)، کمپانی مذکور استودیوی Aspyr Media را حفظ خواهد کرد، اما پروسه‌ی توسعه‌ی Star Wars: Knights of the Old Republic توسط Saber Interactive پیش خواهد رفت. Aspyr Media توسعه‌دهنده‌ای است که در ابتدا روی ساخت ریمیک مذکور کار می‌کرد، اما پس از مدتی وظیفه‌ی ساخت آن به Saber محول شد.

با این حال، با نهایی شدن قرارداد و جدایی Saber از Embracer Group، انتظار می‌رود که Star Wars: Knights of the Old Republic دارایی مشترک بین این شرکت‌ها باشد. امبریسر در اعلامیه امروز خود اشاره کرد که دارایی‌های حفظ شده این شرکت شامل دو پروژه مشترک با خریدار، از جمله یک بازی AAA از قبل معرفی شده بر اساس لایسنس اصلی است.

در جریان یک کنفرانس مرتبط با این معامله، از لارس وینگفورز (Lars Wingefors)، مدیرعامل امبریسر گروپ، در خصوص پروژه‌ی مشترک AAA سوال شد. یکی از تحلیلگران پرسید که آیا انتظار می‌رود این بازی AAA در ۱۲ ماه آینده منتشر شود یا انتشار آن دورتر خواهد بود. وینگفورز در این باره گفت:

نه، من فکر می‌کنم این نوع بازی به عشق و احترام عمیق نیاز دارد، بنابراین فکر می‌کنم مدت بیشتری تا انتشار آن باقی مانده است.

پرسشگر بعدی از مدیرعامل امبریسر پرسید آیا بازی AAA مورد بحث ریمیک Star Wars: Kotor است؟ با این حال، وینگفورز در پاسخ گفت که هیچ نظر دیگری در مورد این بازی لایسنس شده ندارد.

ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic اولین بار در سال ۲۰۲۱ و در جریان شوکیس پلی استیشن به عنوان یک اثر انحصاری زمانی کنسول PS5 معرفی شد.