گزارش: استودیوی سازنده سری Metro دیگر متعلق به Embracer Group نیست

همانطور که می‌دانید، طرح بازسازی ساختار کمپانی Embracer Group منجر به تعدیل نیروی گسترده و تعطیلی استودیوهای بازی‌سازی زیادی شده است.

طبق گفته‌ها، طی شش ماه گذشته بیش از ۹۰۰ توسعه‌دهنده اخراج شده‌ و حدود ۲۹ بازی نیز کنار گذاشته شده‌اند. Embracer Group به تازگی Saber Interactive، استودیویی که گفته می‌شود در حال ساخت نسخه‌ بازسازی شده‌ Star Wars Knights of the Old Republic است، را به مبلغ ۲۴۷ میلیون دلار فروخت. با این حال، یک افشاکننده‌ اطلاعات معتبر می‌گوید که این معامله همچنین باعث خروج استودیوی ۴A Games از مالکیت Embracer Group شده است. در نامه‌ای که مدیرعامل جدید Saber Interactive، مت کارچ (Matt Karch)، برای کارکنان ارسال کرده و بلومبرگ نیوز نیز آن را به دست آورده، تأیید شده است که آن‌ها علی‌رغم پیام‌های Embracer مبنی بر احتمال حفظ این دو استودیو، قبلاً تصمیم به همراهی با ۴A Games و Zen Studios گرفته‌اند.

خبر رسمی از سوی Embracer Group حاکی از آن است که آن‌ها همچنان می‌توانند استودیوی ۴A Games (سازنده‌ Metro) و Zen Studios را حفظ کنند. با این حال، طبق گزارش‌های معتبر بلومبرگ، ایمیل‌های داخلی نشان‌دهنده این هستند که تیم‌های ۴A Games و Zen Studio نیز استودیوی Saber Interactive را همراهی می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که هزینه‌ معامله مورد بحث به حدود ۵۰۰ میلیون دلار برسد. با این حال، باید توجه داشته باشید که Embracer Group همچنان مالکیت امتیاز عناوین ساخته شده‌ قبلی ۴A Games را در اختیار خواهد داشت. این همچنین بدان معنی است که بازی‌های آینده‌ این استودیوها، از جمله فرنچایز Metro، نزد این ناشر باقی می‌مانند.

Embracer Group برای اولین‌بار چهار سال پیش، در جریان خریدهای گسترده‌ خود، Saber Interactive را به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد. این توسعه‌دهنده علاوه بر عناوینی مانند Warhammer 40,000: Space Marine 2، به تازگی وظیفه‌ ساخت نسخه‌ بازسازی‌ شده‌ Star Wars Knights of the Old Republic را نیز بر عهده گرفته است. مت کارچ، بنیان‌گذار Saber Interactive و Beacon، اعلام کرده که آن‌ها به همکاری با Embracer Group روی چندین پروژه ادامه خواهند داد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که این معامله برای توسعه‌دهندگانی مانند Saber Interactive و ۴A Games یک معامله‌ برد-برد باشد؛ چرا که آن‌ها را از خطر تعطیلی احتمالی به دست Embracer Group نجات می‌دهد.

منبع: Tech4Gamers