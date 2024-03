بیوگرافی سیدنی سوئینی | زن عنکبوتی سینما

سیدنی سوئینی جزو بازیگران زن زیبای هالیوود به شمار می‌رود که در پروژه‌های مختلفی از سینما و تلویزیون نقش آفرینی کرده است.

سیدنی برنیس سوئینی در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ میلادی (۲۱ شهریور ۱۳۷۶) در شهر اسپوکن واقع در ایالت واشینگتن کشور آمریکا چشم به جهان گشوده است. مادر و پدر او به ترتیب در حوزه وکالت و پزشکی فعالت داشته و صاحب برادری به نام ترنت نیز می‌باشد. دوران کودکی خود را در حومه یکی از ایالت‌های آمریکا به نام آیداهو واقع در یک روستا سپری کرده است؛ جایی که خانواده وی برای نسل‌ها در آنجا سکونت داشته و از خلق و خویی مذهبی برخوردار بوده‌اند.

دوران تحصیل ابتدایی خود را در مدرسه سنت جورج سپری کرده و در عین حال به سبب علاقه‌ای که به ورزش داشته، در رشته‌های مختلفی همچون دو و میدانی نیز فعالیت داشته است. طی مصابحه‌هایش اعلام کرده که از فوتبال گرفته تا اسکی و دو و میدانی، در رشته‌های گوناگونی شرکت کرده تا بتواند از لحاظ فیزیکی خود را به چالش بکشد و در عین حال خود را فردی تیزهوش نیز خطاب کرده زیرا علاقه بسیاری به درس ریاضی و فراگیری زبان‌های خارجه داشته است.

در همین گیر و دار سیدنی سوئینی با مقوله‌ای به نام بازیگری آشنا شده و شیفته آن می‌شود تا حدی که علی‌رغم سن و سال پائینی که داشته اما تمام سعی خود را به کار می‌گیرد تا بلکه بتواند ایفای نقش در یک پروژه سینمایی محلی را بر عهده بگیرد. البته که چنین تصمیمی با سد بزرگی به نام خانواده‌اش همراه بوده و برای جلب نظر مثبت آن‌ها، طرحی ۵ ساله را پیشنهاد می‌کند که تحت یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و محافظه‌کارانه به فعالیت در حوزه بازیگری بپردازد.

پس از کسب اجازه از سوی خانواده‌اش شروع به جست و جو برای نقش‌هایی کرد که بتواند آن را انجام دهد. نقل مکان خانواده‌اش به شهرهای پورتلند و سیاتل سبب شد تا شرایط وی برای ورود به حوزه بازیگری با چالش‌های مختلفی همراه شود؛ زیرا اساساً جای ثابتی برای زندگی نداشته و به طبع تمرکزی برای هدفش نمی‌توانست داشته باشد. این مسئله تا سن ۱۴ سالگی سیدنی سوئینی ادامه داشت تا این که بالاخره دست به کار شد و تصمیم گرفت تا برای تحقق رویای خود به شهر لس آنجلس سفر نماید.

نقل مکان وی از شهرهای دیگر به لس آنجلس با اتفاقات مثبتی برایش همراه شد. از یک سو توانست تا تمرکز کامل خود را به اهدافش اختصاص داده و دیگر نگرانی بابت از این شهر به آن شهر رفتن نداشته باشد و در سمت دیگر ماجرا وارد استودیوهای یونیورسال در هالیوود شد تا بتواند دوره‌های راهنمای تور را سپری نماید. در عین حال که مشغول سپری نمودن دوران دانشجویی واقع در دانشگاه UCLA بود، کسب تجربه در حوزه راهنمای تور دوام چندانی برایش نداشت؛ زیرا پیشنهاد بازیگری سبب شد تا جایگاهش در استودیوهای یونیورسال را ترک نماید.

پس از چندین و چند سال انتظار و تلاش و حتی نقل مکان به شهری کاملاً جدید، بالاخره فرصتی که سیدنی سوئینی انتظارش را می‌کشید، به سراغش آمد و رسماً وارد حوزه بازیگری شد تا بلکه بتواند به عنوان بازیگر مهمان در سریال‌هایی نظیر Heroes، Grey’s Anatomy و Pretty Little Liars به ایفای نقش پرداخته و هنر خود را در این زمینه محک بزند. چالشی که به شکلی موفق آن را پشت سر گذاشت و پس از تجربه ایفای نقش در قامت چندین و چند شخصیت مهمان و فرعی، بالاخره در همکاری با کمپانی نتفلیکس توانست تا به عنوان شخصیت اصلی در مقابل دوربین ظاهر شود.

این اتفاق در سال ۲۰۱۸ میلادی با مجموعه تلویزیونی Everything S…ks به وقوع پیوست. اثری کمدی و درام در بستری از دهه ۱۹۹۰ حول محور گروهی از دانش آموزان دبیرستانی جریان داشت که وقایع مختلفی را در زندگی شخصی تجربه می‌کنند. سیدنی سوئینی در همان سال شانس ایفای نقش در پروژه‌های تلویزیونی دیگری همچون Sharp Objects و The Handmaid’s Tale را در کنار بازیگرانی همچون ایمی آدامز و الیزابت ماس پیدا کرد که ظاهری زیبا به همراه پتانسیل بازیگری‌اش توجه مخاطبین و تهیه‌کنندگان هالیوودی را به خود جلب کرد تا بتواند قدرتمندتر از همیشه در حوزه بازیگری به کار خود ادامه دهد.

در حالی که تمرکز اصلی سیدنی سوئینی به مدیوم تلویزیون معطوف شده بود اما حوزه سینما را نیز بیخیال نشد و تا سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹ در فیلم‌های مختلفی اعم از The Ward، Dead Ant، Under the Silver Lake و The Martial Arts Kid به نقش آفرینی پرداخت. در همان سال ۲۰۱۹ میلادی شانس بزرگی بر سر راهش قرار گرفت و موفق شد تا افتخار همکاری با کارگردان بزرگ هالیوود یعنی کوئنتین تارانتینو را در فیلم جنجالی و بحث برانگیز Once Upon a Time in Hollywood داشته باشد.

پس از حضور در انواع و اقسام پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی که البته هیچکدام دستاورد هنری خاصی برایش به همراه نداشتند، در همکاری با شبکه HBO طی سال ۲۰۱۹ میلادی ایفای نقش دختری به نام کیسی هاوارد را در مجموعه تلویزیونی درام نوجوانانه Euphoria بر عهده گرفت. سریالی که نه تنها از لحاظ تعداد بازدید مخاطبین رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رساند، بلکه نقش آفرینی سیدنی سوئینی نیز با تحسین منتقدین همراه شد تا حدی که در جشنواره جوایز امی ساعات پربیننده و در شاخه بهترین بازیگر نقش مکمل زن نامزد دریافت جایزه شد؛ اتفاقی بزرگ در زندگی وی که عملاً جایگاهش به عنوان بازیگر را در هالیوود دستخوش تغییر قرار داد.

البته که شیوه نقش آفرینی او در سریال Euphoria انتقاداتی را در پی داشت که او توجهی به آن نکرد و تنها اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی از چنین نقش آفرینی‌هایی دست نخواهد کشید. در هر حال شهرت و موفقیت کسب شده برای سیدنی سوئینی سبب شد تا ۱ سال بعد و در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا دست به کار شده و کمپانی فیلم‌سازی خود تحت عنوان Fifty-Fifty Films را پایه‌گذاری نماید. شرکتی که وظیفه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلفی را از آن زمان تاکنون بر عهده داشته است.

علی‌رغم آن که در حوزه سینما نقش‌های جالب توجه و ارزشمندی به سیدنی سوئینی پیشنهاد نمی‌شد و تا پیش از سال ۲۰۲۳ میلادی آثار نه چندان قابل قبولی همچون Nocturne، The Voyeurs و Night Teeth را نقش آفرینی کرده بود اما ایفای نقش در فصل نخست مجموعه تلویزیونی The White Lotus یک موفقیت بزرگ دیگر برایش به شمار می‌رفت. زیرا باری دیگر موفق شد تا در جشنواره جوایز امی ساعات پربیننده و شاخه بهترین بازیگر مکمل زن نامزد دریافت جایزه شود که باز هم از کسب آن جا ماند و توفیقی حاصل نکرد.

پس از حضوری نه چندان قابل قبول در حوزه سینما، سال ۲۰۲۳ میلادی فرا رسید تا طلسم سیدنی سوئینی در این مدیوم شکسته شده و زیباترین و تاثیرگذارترین نقش آفرینی خود را به معرض نمایش بگذارد. او در همکاری با کارگردان آمریکایی تبار تینا ستر فیلمی برگرفته از واقعیت تحت عنوان Reality را نقش آفرینی نمود و شخصیتی به نام ریالیتی وینر را به تصویر کشید. سرباز سابق ارتش ایالات متحده آمریکا که متهم به دست داشتن در ترور ناموفق رئیس جمهور دونالد ترامپ شد و تراژدی‌های پرفراز و نشیبی را سپری نمود. یکی از مسائلی که سیدنی سوئینی تا سال ۲۰۲۳ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، خطاب قرار گرفتن به عنوان بازیگری بود که صرفاً تنها برای زیباییش شناخته شده و در عمل توانایی خاصی به عنوان یک بازیگری نداشته است. چنین اتهامی پس از ایفای نقش در سریال Euphoria نیز شدت بیشتری به خود گرفته بود.

با این حال او تصویر کاملاً متفاوت و غیرمنتظره‌ای از خود را در فیلم Reality به معرض نمایش گذاشت که تاکنون در حرفه بازیگری‌اش سابقه نداشته است. اثری که بالاخره توانست تا پتانسیل واقعی بازیگری سیدنی سوئینی جوان را به معرض نمایش گذاشته تا حدی که بسیاری از منتقدین یک صدا ادعا کردند که دختر نازپرورده و صرفاً زیبایی که در آثاری همچون Euphoria و The White Lotus دیده بودیم، دیگر وجود خارجی نداشته و یک بازیگر تمام و کمال و حرفه‌ای را شاهد هستیم که می‌تواند هر بیننده‌ای را در بهت و حیرت فرو ببرد.

پس از کسب شهرتی ارزشمند به واسطه نقش آفرینی استادانه در فیلم Reality، تا به امروز در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی همچون Americana، Anyone but You و Robot Chicken حضور پیدا کرده که البته تمامی آن‌ها در ادامه مسیر همان شخصیت‌هایی بوده که باز هم جنبه صرفاً ظاهری او را به معرض نمایش گذاشته است. در این بین با توجه به محبوبیت روز افزون ژانر ابرقهرمانی و گسترش دنیای سینمایی عنکبوتی کمپانی سونی پیکچرز، ساخت فیلمی تحت عنوان Madame Web در دستور کار قرار گرفت که گردهمایی برخی از بازیگران زن مشهور هالیوود محسوب می‌شد.

اثری با حضور داکوتا جانسون، ایزابلا مونر و اما رابرتس که سیدنی سوئینی نیز به جمع آن‌ها اضافه شد و ایفای نقش جولیا کارپنتر/زن عنکبوتی را بر عهده گرفت. فیلمی به کارگردانی اس. جی. کلارکسون با روایت داستانی بدون حضور خود شخص مرد عنکبوتی که به مانند باقی آثار دنیای سینمایی عنکبوتی کمپانی سونی پیکچرز، ناامید کننده و کلیشه‌ای از آب در آمد و نه تنها نمرات بسیار ضعیفی را دریافت کرد، بلکه در گیشه به حدی فروش فاجعه‌باری را طی هفته‌های گذشته رقم زده که با ۸۰ میلیون دلار بودجه، تنها چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون دلار فروش را به ثبت رسانده است.

