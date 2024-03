همکاری الیزابت اولسن و مایلز تلر در کمدی و عاشقانه Eternity

ستاره دنیای سینمایی مارول یعنی الیزابت اولسن طی همکاری با مایلز تلر نقش آفرینی در فیلم کمدی و عاشقانه جدید A24 تحت عنوان Eternity را انجام خواهد داد.

الیزابت اولسن ۳۵ ساله با پیوستن به دنیای سینمایی مارول صاحب شهرت قابل توجهی شد که در ترکیب با قدرت بازیگری‌اش سبب گشته تا در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی حضور پیدا کرده و نقش آفرینی‌های ارزشمندی را به معرض نمایش بگذارد. هنرمند آمریکایی که سال گذشته سریال درام و جنایی Love & Death (عشق و مرگ) را برای سرویس استریم HBO Max نقش آفرینی کرد و تحسین منتقدین و مخاطبینش را در پی داشت، به نظر می‌رسد که پروژه‌های متعددی را برای طرفدارانش تدارک دیده است.

او که قصد دارد تا نقش‌های متفاوتی را نسبت به اسکارلت ویچ دنیای سینمایی مارول تجربه نماید، به زودی با فیلم درام His Three Daughters به استقبال طرفدارانش خواهد آمد؛ اثری که توسط کمپانی نتفلیکس خریداری شده است. در عین حال با ستاره سریال Riverdale یعنی چارلز ملتون نیز در فیلمی تحت عنوان Love Child همکاری خواهد داشت که فعلاً تاریخ اکرانی برایش در نظر گرفته نشده و مشغول سپری کردن پروسه تولید می‌باشد.

با این حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، الیزابت اولسن بیکار ننشسته و پروژه دیگری را نیز تدارک دیده است. یک فیلم کمدی و عاشقانه به نام Eternity که از ستاره فیلم Top Gun: Maverick یعنی مایلز تلر بهره برده و توسط کمپانی فیلم‌سازی مشهور سال‌های اخیر هالیوود یعنی A24 ساخته خواهد شد. اثری کارگردانی شده توسط دیوید فرین که سابقه تولید فیلم‌هایی نظیر Dating Amber و The Cured را در کارنامه‌اش داشته است.

محتوای داستانی فیلم Eternity بدین گونه توصیف شده است:

با اثر کمدی و عاشقانه‌ای طرف هستیم که هر کسی باید تصمیم بگیرد که باقی عمرش را در کنار چه فردی سپری نماید.

البته که طرفداران دنیای سینمایی مارول نیز همچپنان خواهان بازگشت الیزابت اولسن در قامت قدرتمندترین جادوگر این فرنچایز هستند. جادوگری که اگرچه در فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness فداکاری نمود و به ظاهر مرده پنداشته می‌شود اما شایعات بازگشت وی در سریال Agatha: Coven of Chaos مطرح شده است.

منبع: کامیک‌بوک