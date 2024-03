بازی نقش آفرینی و جهان باز Rise of the Ronin که ساخته‌ جدید استودیوی Team Ninja محسوب می‌شود، می‌تواند به پیوندهای شکل گرفته با شخصیت‌های مختلف معنا بدهد.

سال ۲۰۲۳ به طور کلی سال موفقیت‌آمیزی برای Sony بود؛ اما شاهد انتشار عناوین انحصاری زیادی برای پلی استیشن ۵ نبودیم. در سال ۲۰۲۴ تاکنون بازی‌هایی مانند The Last of Us Part 2 Remastered و Helldivers 2 برای کنسول مذکور منتشر شده‌اند و Rise of the Ronin نیز به‌زودی در دسترس دارندگان PS5 قرار خواهد گرفت. اثر جدید Team Ninja به دلایل زیادی منحصربه‌فرد است. این بازی به صورت انحصاری بر روی PS5 منتشر می‌شود و Sony نیز ناشر آن خواهد بود.

در حالی که عناوین قبلی Team Ninja مانند Wo Long: Fallen Dynasty و سری Nioh از یک ساختار مبتنی بر مرحله پیروی می‌کنند، اما Rise of the Ronin یک اثر جهان باز است. این بازی به مدت ۷ سال در دست ساخت قرار داشته و توسعه آن در کنار Wo Long: Fallen Dynasty انجام شده. کمپانی Koei Tecmo انتظار دارد این بازی بیش از پنج میلیون نسخه بفروشد و آن را یکی از ارکان استراتژیک مهم در رشد میان‌مدت شرکت نامیده است.

Rise of the Ronin از نظر داستان و محیط شباهت‌هایی به بازی Ghost of Tsushima دارد؛ اما آیا این بازی می‌تواند بهتر از ساخته‌ استودیوی Sucker Punch ظاهر شود؟ بازی Ghost of Tsushima در سال ۲۰۲۰ برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد. استودیوی Sucker Punch روی ساخت این اثر کار کرده و سابقه‌ توسعه‌ عناوین معروفی مانند Sly Cooper و infamous را در کارنامه‌ خود دارد. Ghost of Tsushima داستان یک سامورایی به نام جین ساکای (Jin Sakai) را در سال ۱۲۷۴ میلادی روایت می‌کند که در برابر حملات مغول‌ها به جزیره‌ سوشیما می‌ایستد. پس از نبرد فاجعه‌بار آغازین، جین متوجه می‌شود که تاکتیک‌های سنتی جواب نمی‌دهند و متعاقباً از حقه و ترور استفاده می‌کند و به روحی افسانه‌ای تبدیل می‌شود.

Ghost of Tsushima با ترکیبی از مبارزات عالی، جلوه‌های بصری خیره‌کننده، روایت و شخصیت‌های کامل، دنیای باز گسترده‌ و مملو از محتوای لذت‌بخش، هم در بخش فروش و هم در جلب نظر منتقدین موفق ظاهر شد. این اثر با فروش بیش از ۲.۴ میلیون نسخه در سه روز اول انتشار، سریع‌ترین فروش استودیوی Sucker Punch را رقم زد. همچنین به سریع‌ترین فروش اولیه یک IP اورجینال برای پلی استیشن ۴ در آن زمان تبدیل شد. این بازی یک بسته‌الحاقی به نام Iki Island را نیز دریافت کرد. Sony هنوز به صورت رسمی در خصوص ساخت دنباله‌ آن صحبتی نکرده؛ اما فهرست‌های شغلی Sucker Punch نشان می‌دهند که احتمالاً نسخه‌ بعدی آن در دست توسعه قرار دارد. با این حال حتی اگر امسال شاهد معرفی آن باشیم، بعید است تا سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ عرضه گردد. از این منظر، جذابیت Rise of the Ronin به عنوان یک اثر ARPG با عناصر جهان باز، بیشتر می‌شود.

چندین تفاوت در این دو بازی وجود دارد (نه فقط در استفاده از اسلحه در کنار کاتانا). برخلاف سال ۱۲۷۴، زمانی که ژاپن تحت حکومت شوگون اتحاد بیشتری داشت، بازی Team Ninja در زمان باکوماتسو و در تفرقه و هرج‌ومرج روایت می‌شود. دوران شوگون توکوگاوا به آرامی در حال فروپاشی بود و همچنین سیاست انزواطلبی‌ای که ژاپن دنبال می‌کرد داشت به پایان می‌رسید؛ اما بلافاصله منجر به تجارت مسالمت‌آمیز با سایر کشورها نشد. ۱۸۵۳ سال ورود کشتی‌‌های سیاه بود که به دلیل ورود دریادار متیو سی پری (Commodore Matthew C. Perry) به خلیج ادو و گلوله باران متعاقب آن ساختمان‌ها برای اجبار به مذاکرات، قابل توجه است. در حالی که این امر مدرن‌سازی و فرصت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، اما بیکاری، قحطی و حتی شیوع وبا نیز از عواقب آن بود. همچنین درگیری داخلی بین جناح‌های موافق و مخالف شوگون وجود داشت که به خونریزی‌های گسترده انجامید. جنگجویان Ghost of Tsushima درگیری‌های خود را داشتند و جزیره، کانونی برای دسیسه و خیانت بود. حتی تعدادی از رونین‌ها افراد خود را ترک کردند تا برای Khotun Khan کار کنند. بر اساس شخصیت‌های تاریخی، ظهور جناح‌های رونین نشان‌دهنده‌ ایدئولوژی‌های آن زمان است.

اما در Rise of the Ronin تفاوت‌هایی وجود دارد. جناح ساباکو با وجود شخصیت‌هایی مانند نائوسوکه دوم و گیشا، طرفدار شوگون محسوب می‌شود. جناح توباکو شامل جبهه ضدشوگونی با افرادی مانند ریوما ساکاموتو و کوگورو کاتسورا است. در نهایت، جناح غربی Obei با شخصیت‌هایی مانند متیو پری (همان دریادار کشتی‌های سیاه) و دیپلماتی به نام رادرفورد آلکاک وجود دارد. هر سه جناح اهداف خود را دارند و از هر طریقی به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند.

شما به عنوان یک رونین هیچ وفاداری خاصی به این جناح‌ها نخواهید داشت. بسته به تصمیماتی که اتخاذ می‌کنید، داستان می‌تواند در جهت‌های مختلفی پیش رود. شما با چهره‌های معروف ارتباط برقرار می‌کنید و آن‌ها مأموریت‌های جانبی مرتبط به هم دارند. گزینه‌های دیالوگ متنوعی نیز در طول بازی در دسترس خواهد بود و برخی از آن‌ها حتی سرنوشت یک شخصیت را تعیین خواهند کرد. نکته‌ جالب اینجاست که کمک به شخصیت‌ها در مأموریت‌های Bond نیز می‌تواند به آزاد کردن پایان‌های جدید منجر شود.

این موضوع از ابتدا یک مزیت نسبت به ساخته‌ استودیوی Sucker Punch محسوب می‌شود. در Ghost of Tsushima به شخصیت‌هایی مانند سنسی ایشیکاوا، لیدی ماساکو، نوریو و یونا بسیار توجه شده؛ اما می‌توانید از داستان آن‌ها بدون هیچ پیامدی برای روایت کلی چشم‌پوشی کنید. آن‌ها همچنان در نبردهای بزرگ به شما خواهند پیوست؛ زیرا جین به آن‌ها اطمینان می‌دهد که به محض پایان کار، کمک‌شان خواهد کرد. اینکه Rise of the Ronin در این امر تا چه حد موفق خواهد بود، باید منتظر ماند و دید؛ اما چشم‌انداز مردن شخصیت‌های اصلی و در دسترس قرار گرفتن پایان‌های منحصربه‌فرد، به شرطی که به اتحاد با طرف‌های مخالف اشاره نکنیم، آزادی بیشتری دارد تا اینکه دشمنان را مخفیانه بکشیم یا به صورت رودررو با آن‌ها مبارزه کنیم. اگر The Veiled Edge همان پس‌زمینه کامل و تحقق یافته‌ای را دارد که Team Ninja وعده داده است، پس باید جالب باشد که ببینیم این موضوع چگونه در تصمیمات مختلف تأثیر خواهد گذاشت.

علاوه بر این، در صورت کمک به افراد در مکان‌های مختلف می‌توانید پیوندهایی را نیز ایجاد کنید؛ بنابراین انگیزه کاوش و درگیر شدن در محتوای جانبی ایجاد می‌شود. فعالیت‌های دنیای باز و محتوای جانبی Ghost of Tsushima عالی و لذت‌بخش هستند و تکنیک‌ها، زره‌ها و آیتم‌های ارتقادهنده را فراهم می‌کنند. امیدوار هستیم Rise of the Ronin در عین استفاده از پیوندهای خود با سرزمین‌های مختلف برای تاثیرگذاری بر روایت، این رویکرد را نیز دنبال کند. به هر حال، قهرمان شدن و کمک به مردم یا نقش آفرینی در نقش یک شخصیت منفور، به خوبی با آن دوران سازگاری دارد.

موارد زیادی مانند مبارزات، ارزش‌های تولید و ارائه، این دو بازی را از هم متمایز می‌کنند. Rise of the Ronin به نظر می‌رسد در مبارزات از سبک‌های مختلف استفاده می‌نماید و انواع مختلفی از سلاح‌ها مانند شمشیر دوگانه، Naginataها و … را ارائه می‌دهد. هر دو عنوان امکان استفاده از اسب برای جابه‌جایی و گشت‌وگذار را فراهم می‌کنند؛ اما Rise of the Ronin دارای یک گلایدر برای پرواز در آسمان است. همچنین هر دو بازی دارای قلاب‌هایی هستند؛ اگرچه در Rise of the Ronin می‌توانید یک بشکه را بگیرید و آن را به سمت دشمنان پرتاب کنید تا یک انفجار بزرگ رخ دهد.

هنوز به طور عمیق چیزی در مورد Rise of the Ronin نمی‌دانیم. لزومی ندارد که این اثر به طور کامل نسبت به Ghost of Tsushima برتری داشته باشد و برای فهمیدن اینکه کدام بازی بهتر است، باید تا انتشار رسمی Rise of the Ronin منتظر بمانیم. بیشتر از هر چیز هیجان‌زده هستیم که ببینیم این بازی چه عملکردی را به عنوان اولین اثر جهان باز استودیوی Team Ninja به نمایش خواهد گذاشت.

عنوان Rise of the Ronin در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۳ (۲۲ مارس ۲۰۲۴) برای پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد.