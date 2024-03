مدیر ارشد خلاقیت استودیوی Saber Interactive می‌گوید عناوین Warhammer 40,000: Space Marine 2، Jurassic Park: Survival و John Carpenter’s Toxic Commando همچنین زیر نظر این استودیو مراحل توسعه‌ی خود را طی می‌کنند.

روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد که استودیوی Saber Interactive در معامله‌ای به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار از کمپانی Embracer Group جدا می‌شود. با توجه این موضوع، این سوال مطرح می‌شود که Saber Interactive در حال حاضر روی کدام پروژه‌ها کار می‌کند. در همین راستا تیم ویلیتس (Tim Wilits)، مدیر بخش خلاقیت این استودیو، با انتشار پستی در صفحه‌ی توییتر خود اعلام کرد که سه پروژه‌ی این توسعه‌دهنده همچنان در دست ساخت هستند.

تیم ویلیتس در این باره گفت:

خوشحالم تأیید می‌کنم که ما همچنان روی چندین عنوان شامل Warhammer 40,000: Space Marine 2، John Carpenter’s Toxic Commando و Jurassic Park: Survival کار می‌کنیم. ما در مورد این عناوین بسیار هیجان‌زده هستیم و نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا به زودی جزئیات بیشتری را به اشتراک بگذاریم.

کمپانی Embracer دارایی‌های خود را در ۳۸ پروژه در حال توسعه در Saber Interactive، در کنار «فناوری موتور اختصاصی و ابزارهای بازی مربوط به شرکت‌های واگذارشده» واگذار کرده است. استودیوهایی مانند ۳D Realms، New World Interactive و Slipgate Ironworks همچنان در اختیار Saber و استودیوهایی مانند Aspyr Media، Beamdog، Tripwire Interactive در اختیار Embracer هستند.

گفته شده است دو پروژه‌ی مشترک میان Embracer و Saber Interactive وجود دارد که ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic یکی از این موارد محسوب می‌شود. مدیرعامل امبریسر اخیراً اشاره کرده است که این بازسازی تا سال آینده عرضه نخواهد شد و به زمان بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر، Saber حق خرید استودیوی ۴A Games، سازنده‌ی سری Metro، را در اختیار دارد؛ هرچند حق انتشار این فرنچایز در اختیار شرکت PLAION که جزو زیرمجموعه‌ی Embracer به شمار می‌رود، باقی خواهد ماند.

بازی Warhammer 40,000: Space Marine 2 در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۹ شهریور ۱۴۰۳) برای Xbox Series X/S، PS5 و PC عرضه خواهد شد. بازی شوتر کواپ محور John Carpenter’s Toxic Commando و عنوان Jurassic Park: Survival بر روی پلتفرم‌های مشابهی عرضه خواهند شد که اولی برای انتشار در امسال و دومی بدون تاریخ عرضه اعلام شده است.