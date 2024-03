گزارش: بازی Rise of the Ronin نمی‌تواند نرخ فریم ۶۰ را حفظ کند

طبق گزارش‌های اخیر، بازی Rise of the Ronin، علی‌رغم گرافیک متوسط، نمی‌تواند نرخ فریم ۶۰ را حفظ کند. طبق بررسی‌های اخیر، بازی Rise of the Ronin در حالت Performance با افت فریم مواجه می‌شود و این افت تا ۴۰ فریم بر ثانیه هم به ثبت رسیده؛ افت فریم مورد بحث در کات‌سین‌ها نیز مشهود است. […]