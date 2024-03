جیمز گان به دنبال ساخت فیلم لایو اکشن Teen Titans در دنیای سینمایی جدید دی‌سی است.

استودیو دی‌سی به ریاست جیمز گان و پیتر سفران به دنبال آن است تا فیلم لایو اکشن Teen Titans را بسازد، فیلمی که بخشی از دنیای سینمایی جدید دی‌سی خواهد بود. آنا نوگیرا که اخیرا فیلم‌نامه فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow را نوشته است، مسئولیت نگارش فیلم‌نامه این فیلم جدید را برعهده دارد.

در حال حاضر مشخص نیست که کدام یک از شخصیت‌ها قرار است در این اثر سینمایی به تصویر کشیده شوند، به خصوص پس از تکامل این شخصیت‌ها که در طول سالیان مختلف داشتند. از آنجا که فیلم جدید بتمن یعنی فیلم The Brave and the Bold قرار است با حضور کاراکترهای بیشتری از خانواده بت باشد، پس احتمالا فیلم لایو اکشن «تین تایتانز» نیز با حضور دیک گریسون ملقب به نایت‌وینگ یا دیمین وین ملقب به رابین باشد.

در سال‌های مختلف در کمیک‌ها، شخصیت‌های مختلفی در این تیم ابرقهرمانی حضور داشتند که برای اولین بار با حضور کید فلش، آکوالد و رابین بود. در سال‌های بعد نیز شخصیت‌هایی همچون اسپیدی، بامبلبی، هاک و داو به آن اضافه شدند. شخصیت‌های ریون،‌ استارفایر، بیست بوی و سایبورگ نیز از جمله دیگر شخصیت‌های حاضر در این تیم ابرقهرمانی هستند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این اثر سینمایی در دست نیست.

منبع: comicbook