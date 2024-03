حضور اشلی جانسون در بین صداپیشگان انیمیشن سریالی Among Us

نام برخی از صداپیشگان انیمیشن سریالی Among Us اعلام شده که شاهد حضور صداپیشه الی از بازی ویدیویی The Last of Us هستیم.

با آغاز همه گیری ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، سر و کله بازی ویدیویی عجیبی به نام Among Us (امانگ آس) پیدا شد و گیم پلی جذابی را در حوزه عناوین آنلاین و چند نفره به معرض نمایش گذاشت که استقبال بی‌نظیر مخاطبین را در پی داشت. استقبالی که شبکه CBS را مجاب کرده تا در همکاری با خالق اثر تحسین شده Infinity Train یعنی اوون دنیس دست به تولید انیمیشنی سریالی از آن بزند.

حال گزارش جدیدی از سوی خبرگزاری هالیوود ریپورتر منتشر شده که صداپیشگان این اقتباس انیمیشنی را معرفی کرده و شاهد نام‌های مشهوری در این پروژه مورد انتظار هستیم. هنرمندان مشهوری نظیر اشلی جانسون، الایجا وود، ایوت نیکول براون و رندل پارک که صداپیشگی شخصیت‌های این مجموعه را بر عهده خواهند داشت. مجموعه‌ای حول محور اعضای سفینه‌ای فضایی که یکی از آن‌ها با موجود بیگانه قاتل و مرگباری جایگزین شده و دست به خرابکاری‌های گوناگونی می‌زند. باقی اعضا باید در همکاری با یکدیگر به جست و جو برای پیدا کردن وی پرداخته و تهدیدش را خنثی نمایند.‌

رندل پارک صداپیشگی شخصیت قرمز به عنوان کاپیتان سفینه را بر عهده دارد. اشلی جانسون صداپیشه مشهور فرنچایز The Last of Us و شخصیت الی، فرمانده بخش امنیتی یعنی بنفش را صداگذاری کرده و ایوت نیکول براون و الایجا وود نیز به ترتیب صداپیشگی شخصیت‌های نارنجی و سبز را بر عهده خواهند داشت.

در حال حاضر تاریخ پخشی برای انیمیشن سریالی Among Us اعلام نشده است.

منبع: کولایدر