تاریخ انتشار Planet of Lana برای پلی استیشن و نینتندو مشخص شد

به نقل از Thunderful Games و Wishfully، بازی Planet of Lana در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ (۲۸ فروردین ۱۴۰۳)، برای PS4 ،PS5 و Nintendo Switch منتشر خواهد شد. این بازی پیش از این در May 2023 برای Xbox Series X/S ،Xbox One و PC منتشر شده بود و روی گیم پس قابل بازی است. بازی […]