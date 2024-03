نسخه‌ی کامپیوتر فاینال فانتزی ۱۶ در مراحل نهایی بهینه‌سازی است؛ منتظر نسخه‌ی دمو باشید

حال با انتشار اولین بسته‌ی الحاقی فاینال فانتزی ۱۶ با نام Echoes of the Fallen و دومین بسته‌ی الحاقی آن یعنی The Rising Tide که قرار است در بهار آینده منتشر شود، یوشیدا بار دیگر در مورد نسخه‌ی رایانه‌های شخصی صحبت کرده‌ است. در حالی که یوشیدا زمان عرضه‌ی نسخه‌ی ذکر شده را به اشتراک نگذاشت، ولی بیان کرد که این نسخه در آخرین مراحل بهینه‌سازی است. او می‌گوید:

از لحاظ روند توسعه، ما در حال تلاش برای کشف مراحل نهایی بهینه‌سازی هستیم. اینکه چه زمانی بتوانیم نسخه‌ی رایانه‌های شخصی را منتشر کنیم، ممکن است به سیستم مورد نیاز و این موارد بستگی داشته باشد. بنابراین ما در تلاش هستیم تا آن را بفهمیم و طبیعتا سیستم مورد نیاز برای احرای بازی تا حدودی بالا است.

او همچنین بیان کرد روی رایانه‌های شخصی، تیم سازنده تمام تلاش خود را می‌کند تا بهترین مشخصات و الزامات مورد نیاز را زودتر اعلام کند تا بازیکنان بفهمند که آیا بازی روی رایانه‌های شخصی آن‌ها اجرا می‌شود یا خیر. او افزود:

برای انجام این کار، ما به دنبال انتشار دمو برای نسخه‌ی رایانه‌های شخصی نیز هستیم. ما نمی‌توانیم در مورد جزئیات بیشتر درباره‌ی زمان انتشار آن صحبت کنیم و فکر می‌کنم به زودی اطلاعات بیشتری را به اشتراک خواهیم گذاشت. با این حال چیزی که از آن مطمئنیم این است که این دمو در آینده‌ی خیلی دور و یک سال یا دو سال آینده عرضه نخواهد شد و زودتر در دسترس قرار خواهد گرفت. بنابراین با ما همراه باشید.

گفتنی است که فاینال فانتزی ۱۶ که در ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شد، توانست از نظر منتقدان امتیازات خوبی را کسب کند و از طرفی از نظر فروش نیز عملکرد مناسبی داشت. موفقیت این بازی باعث شد تا بازیکنان سایر پلتفرم‌ها نیز خواهان تجربه‌ی آن باشند و حال به نظر می‌رسد که به‌زودی، دارندگان رایانه‌های شخصی می‌توانند خود را غرق در دنیای آیکان‌ها و کریستال‌ها کنند.

منبع: Game Informer

نوشته نسخه‌ی کامپیوتر فاینال فانتزی ۱۶ در مراحل نهایی بهینه‌سازی است؛ منتظر نسخه‌ی دمو باشید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala