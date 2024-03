شرکت Gameloft در حال ساخت یک بازی جدید بر اساس آیپی Dungeons and Dragons است

دو شرکت Gameloft و Wizards of the Coast با همکاری یکدیگر روی ساخت یک اثر اکشن نقش‌آفرینی براساس آیپی Dungeons and Dragons کار می‌کنند.

عنوان تحسین شده Baldur’s Gate 3 که بر اساس آیپی Dungeons and Dragons ساخته شده است، توانست موفقیت‌های بزرگی را کسب نماید و به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۲۳ انتخاب شود. بنابراین جای تعجب نیست که شرکت Wizards of the Coast، مالک آیپی Dungeons and Dragons، با توجه به این موفقیت قصد دارد حضور خود را در مدیوم گیمینگ گسترش دهد. در حالی که در آینده شاهد عناوین نقش‌آفرینی از این آیپی در مقیاس بزرگ‌تر مشابه بازی Baldur’s Gate خواهیم بود، اما به نظر می‌رسد که بازی‌های دیگری نیز ساخته می‌شوند.

شرکت Gameloft، سازنده عنوان Disney Dreamlight Valley و ده‌ها بازی موبایلی، اخیراً از همکاری با Wizards of the Coast برای ساخت یک بازی جدید بر اساس Dungeons and Dragons خبر داده است. ظاهراً این بازی برخی از ژانرها را که لزوماً با IP مذکور مرتبط نیستند، ترکیب می‌کند.

Gameloft می‌گوید این عنوان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها در دست توسعه قرار دارد و هدف آن‌ها ارائه یک گیم‌پلی همکاری منحصربه‌فرد مبتنی بر ترکیبی خلاقانه از بقا، شبیه‌سازی زندگی و اکشن نقش‌آفرینی است.

طبق توضیحات تیم سازنده، بازیکنان می‌توانند انتظار یک ماجراجویی را داشته باشند که در آن داستان غنی فرنچایز Dungeons and Dragons با عناصر بقا در یک کمپین منحصربه‌فرد از انعطاف‌پذیری، رفاقت و خطر ارائه می‌شود. Gameloft در حال حاضر به دنبال استخدام نیرو در تعدادی از موقعیت‌های مختلف برای کار بر روی پروژه‌ی مذکور است.

در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد زمان عرضه و نام این پروژه در دسترس نیست، اما Gameloft یک طرح مفهومی را به اشتراک گذاشته است تا دستکم نشانه‌ای از ظاهر آن را به مخاطبان ارائه دهد.