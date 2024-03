آهنگساز فاینال فانتزی: تقلید از موسیقی فیلم‌های هالیوودی مانع از پیشرفت می‌شود

اوئماتسو که نیازی به گفتن ندارد، برخی از نمادین‌ترین موسیقی‌های بازی تاریخ را در سری فاینال فانتزی ارائه کرده، اعلام کرده که صنعت بازی از موسیقی شبیه به موسیقی فیلم‌ها راضی شده و این خطر رسیدن به نقطه‌ای را دارد که در آن موسیقی در بازی‌ها پیشرفتی نخواهد داشت. این آهنگساز کهنه کار خاطرنشان می‌کند که چگونه محدودیت‌های سخت‌افزاری در اوایل کار باعث خلاقیت او شده است. محدودیت‌های ابتدایی حافظه‌ی NES و SNES که مورد دوم محدود به استفاده از هشت صدا به طور همزمان بود و حتی زمان بارگذاری CD-ROM‌ها در اولین پلی‌استیشن روی رویکرد او برای آهنگسازی تاثیر گذاشت.

در مقام مقایسه قابلیت‌های گسترش‌یافته‌ی پلی‌استیشن ۲ و پس از آن، دورانی را آغاز کرد که منجر به آزمون و خطای اوئماتسو با ژانر‌های مختلف از راک تا جاز شد. اوئماتسو ضمن تأکید بر اینکه هنرمندان باید آزادی بیشتری در هنگام ایجاد موسیقی برای بازی‌های ویدیویی و تلاش برای تولید چیزی جدید داشته باشند گفت که این آزادی و تمایل به آزمایش است که منجر به رکود موسیقی شده است. در واقع از نظر او اگر آهنگسازان از دانش و تجربه‌ی خود برای خلاقیت و خلق چیزی جدید استفاده کنند، موسیقی بازی‌ها بهتر می‌شود.

جای تعجب نیست که این آهنگساز فکر نمی‌کند که استفاده از هوش مصنوعی برای از بین بردن حجم زیادی از آثار بی‌روح راه حل مناسبی است، زیرا ایجاد نوعی موسیقی که با بازیکنان ارتباط برقرار کند، نیازمند دسترسی به اعماق درون خود برای یافتن جنبه‌های منحصربه‌فرد و بیان آن‌ها است. در ادامه اوئماتسو به عنوان نمونه‌ای از آنچه موسیقی عالی، اصیل و ساخته‌ی دست بشر می‌تواند به آن دست پیدا کند، به دوران بازی‌های ۸ بیتی اشاره کرد که در آن موسیقی نقش اکسیژن را برای بازی ایفا کرده، وزن احساسی را به ارمغان می‌آورد و غوطه‌ور شدن را آسان‌تر می‌کرد.

از اولین بازی در سال ۱۹۸۷ که موسیقی نمادین او برای اولین بار توسط خالق سری فاینال فانتزی یعنی هیرونوبو ساکاگوچی رد شد تا فاینال فانتزی ۱۰ و همچنین از آن زمان کمک به ساخت موسیقی در بقیه‌ی سری‌ها، اوئماتسو اخیرا اعلام کرده است که او «قدرت» لازم را ندارد که دوباره تمام موسیقی‌های یک بازی ویدیویی را به طور کامل بسازد و در عوض تلاش‌های خود را روی پروژه‌های دیگر متمرکز خواهد کرد. آخرین بازی که او تمام موسیقی‌های یک بازی را توسعه داد، مربوط به بازی موبایلی Fantasian می‌شود. البته او اخیرا موسیقی No Promises to Keep را برای Final Fantasy ۷ Rebirth نوشته است.

منبع: Rock Paper Shotgun

نوشته آهنگساز فاینال فانتزی: تقلید از موسیقی فیلم‌های هالیوودی مانع از پیشرفت می‌شود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala