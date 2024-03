بازی Ghost of Tsushima مرجع خوبی برای خلق Rise of the Ronin بوده است

به گفته‌ی فومیهیکو یاسودا (Fumihiko Yasuda)، کارگردان Rise of the Ronin، بازی Ghost of Tsushima یکی از عناوینی محسوب می‌شود که از آن به عنوان مرجع استفاده کرده‌اند.

بسیاری بازی اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Rise of the Ronin را از جنبه‌های مختلف با Ghost of Tsushima مقایسه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که شباهت‌هایی بین این دو اثر وجود دارد. در همین راستا، تیم نینجا (Team Ninja) اخیراً اعلام کرده که Ghost of Tsushima یکی از منابع الهام این استودیو در ساخت جدیدترین اثر خود بوده است.

فومیهیکو یاسودا، کارگردان Rise of the Ronin در مصاحبه اخیر خود با وبسایت Automaton فاش کرد با توجه به اینکه Team Ninja قصد داشت اولین بازی جهان باز خود را بسازد، Ghost of Tsushima یکی از عناوینی بود که استودیو از آن الهام گرفت و به مواردی مانند مبارزات و سطح تحقیقاتی که در محیط ژاپن آن انجام شد، اشاره کرد.

یاسودا در این باره گفت:

Rise of the Ronin اولین اثر جهان باز ما به شمار می‌رود و Ghost of Tsushima یکی از بازی‌هایی بود که ما به عنوان مرجع استفاده کردیم و من شخصاً از آن لذت بردم. من از این واقعیت الهام گرفتم که یک بازی در ژاپن تا این حد توسط توسعه دهندگان مورد تحقیق قرار گرفته و همچنین برای جنبه‌هایی مانند سیستم مبارزات آن مورد تحسین قرار گرفته است. در همان زمان، من تعجب کردم که چرا در آن زمان نمی‌توانستیم یک بازی مانند Ghost of Tsushima را منتشر کنیم. Ghost of Tsushima مشوق خوبی برای خلق Rise of the Ronin بود.

همچنین یوسوکه هایاشی (Yosuke Hayashi)، تهیه‌کننده شرکت کویی تکمو (Koei Tecmo)، می‌گوید Rise of the Ronin علاوه بر شباهت‌هایش به Ghost of Tsushima، ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد که انتظار می‌رود در یک بازی استودیوی تیم نینجا مشاهده شود.

این طور نیست که ما از Ghost of Tsushima و ویژگی‌های آن آگاه نبودیم، بلکه فکر می‌کنیم مهم‌ترین نکته این است که ویژگی‌های منحصر به فرد بازی‌های Koei Tecmo و Team Ninja را تقویت کنیم. من مطمئن هستم که وقتی Rise of the Ronin را بازی می‌کنید، اتمسفر، مبارزات و دیگر جنبه‌های مضمون ژاپنی در مقایسه با عناوین دیگر متفاوت و بهتر به نظر می‌رسد.

بازی Rise of the Ronin در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۴ (۳ فروردین ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد. همچنین نسخه‌ی PC بازی Ghost of Tsushima قرار است در تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۴ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) عرضه شود.