در این مقاله مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعات و شایعاتی که از بیست و ششمین عنوان جیمز باند تاکنون منتشر شده‌اند.

نسخه‌ی بعدی جیمز باند از چند نظر یک نقطه‌ی عطف در این سری محسوب می‌شود. از طرفی فیلم بعدی جیمز باند اولین اثری از سال ۲۰۰۶ خواهد بود که دنیل کریگ نقش جیمز باند را در آن ایفا نخواهد کرد و همچنین تهیه‌کنندگان این اثر اعلام کرده‌اند که شخصیت جیمز باند در فیلم بعدی دچار تغییرات عدیده‌ای خواهد شد و بازنویسی می‌شود.

تمام این مسائل سبب شده است که بیست‌ و ششمین عنوان فرنچایز جیمز باند به اثری بسیار مهم در تاریخ این سری تبدیل شود و عطش هواداران برای یافتن اطلاعات و جزئیات جدید از آن افزایش پیدا کند. اتفاقی که با درز قطره‌چکانی اطلاعات از سوی دست‌اندرکاران این سری همراه شده و این اثر را به علامت سئوالی بزرگ در ذهن طرفداران سینما تبدیل کرده است.

در ادامه مروی می‌کنیم بر تمام اطلاعات، شایعات، تکذیب ها و تأییدیه‌هایی که از فیلم بعدی جیمز باند در دسترس است.

جیمز باند بعدی چی کسی خواهد بود؟

به طور قطع می‌توان گفت که این مهم‌ترین سوال طرفداران از باربارا براکلی و مایکل جی. ویلسون، تهیه‌کنندگان فیلم‌های جیمز باند، است. تاکنون دست‌اندرکاران این فرنچایز با تعداد زیادی از بازیگران برای این نقش مصاحبه کرده‌اند. همچنین آن‌ها گفته‌اند که برای نقش جیمز باند به دنبال بازیگری انگلیسی در رده‌ی سنی سی الی چهل سال هستند.

یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای رسانه‌ها که چندی پیش با براکلی جلسه‌ای در مورد فیلم ایفای نقش جیمز باند برگزار کرده بود؛ آرون تیلور جانسون ۳۲ ساله است. او تمام ایده‌آل‌های ظاهری تهیه‌کنندگان را برای ایفای نقش جیمز باند دارد.

همچنین در نقطه مقابل تاکنون ادریس البا و تارون اگرتون به این نقش پاسخ منفی داده‌اند. ادریس البا که از بازیگران مورد علاقه‌ی براکلی و ویلسون است حضور خود را در نقش جیمز باند قاطعانه رد کرده است و اگرتون نیز گفته است که برای این نقش مناسب نیست.

همچنین نام کیلین مورفی نیز به عنوان یکی از کاندیداهای جدی تهیه‌کنندگان برای ایفای نقش جیمز باند به طور جدی در رسانه‌ها مطرح می‌شود. پیرس بروزنان که خود سابقه‌ی ایفای نقش جیمز باند در فیلم‌های Tommorow Never Dies (فردا هرگز نمی‌میرد)، The World Is Not Enough (جهان کافی نیست) و Die Another Day (روزی دیگر بمیر) را دارد در مصاحبه‌ای گفته است که کیلین مورفی “یک جیمز باند خارق‌العاده خواهد بود.”

برخی از سینماگران هالیوود همچون زک اسنایدر از علاقه‌ی خود برای تماشای فیلمی با محوریت یک جیمز باند جوان که دهه‌ی سوم زندگی خود را سپری می‌کند گفته‌اند. اتفاقی که از نظر کارگردان بازیگردانی این فرنچایز یعنی دبی مک‌ویلیامز بسیار بعید به نظر می‌رسد. او پیش‌تر در مصاحبه‌ای با Radio Times به این نکته اشاره کرده بود که آن‌ها احتمالا یک جیمز باند جوان را برای فیلم Casino Royale در نظر گرفته بودند. وی در اینباره می‌گوید:

ما تعداد زیادی از بازیگران جوان را برای این نقش در نظر گرفتیم و من فکر نمی‌کنم که آن‌ها جذبه‌ی مدنظر ما برای این نقش را داشته باشند. آن‌ها تجربه و ظرفیت روانی پذیرش چنین مسئولیتی را ندارند؛ چون جیمز باند فقط یک نقش ساده نیست، یک مسئولیت بسیار بزرگ است.

دلیل دیگری که می‌تواند نظریه‌ی جیمز باند جوان را به طور کامل رد کند؛ عدم پذیرش ایده‌ی تام هالند برای فرنچایز جیمز باند از سوی سونی و تهیه‌کنندگان این سری است. وی پیش‌تر ایده‌ی یک فیلم جیمز باند را مطرح کرده بود که به ریشه‌های این شخصیت بپردازد و تا انتهای فیلم مشخص نشود که پروتاگونیست داستان مأمور ۰۰۷ است. تام هالند جیمز باند خود را بدین‌گونه شرح می‌دهد:

او یک جوان است که به تازگی از SAS فارغ‌التحصیل شده و به یک مأموریت فرستاده می‌شود که برای او مسیری بسیار هیجان‌انگیز و پرماجرا خواهد بود. در پایان فیلم او توسط MI6 استخدام می‌شود و عنوان ۰۰۷ را به او اختصاص می‌دهند. من فکر می‌کردم که این یک ایده‌ی خیلی جذاب باشد؛ اما بقیه این طور فکر نمی‌کردند.

از تام هیدلستون، تام هاردی و پاول مسکال به عنوان دیگر کاندیدهای احتمالی این نقش نام برده می‌شود. حتی روزنامه‌ی The Sun در گزارشی ادعا کرد که تهیه‌کنندگان جیمز باند، مسکال را به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی این نقش به طور فعالانه تحت نظر دارند. همچنین این روزنامه ادعا کرد که فیلم بعدی جیمز باند، شامل دو مأمور ۰۰۷ یکی جوان‌تر و دیگری مسن‌تر خواهد بود.

جیمز باند بعدی یک زن نخواهد بود

از زمان خبر اعلام بازنشستگی دنیل کریگ از نقش جیمز باند، احتمال حضور یک بازیگر زن در نقش جیمز باند خواب را از بسیاری از طرفداران این فرنچایز ربوده بود. با این حال براکلی تأکید کرده است که جیمز باند تحت رهبری او همواره یک مرد باقی خواهد ماند. او در مصاحبه با هالیوود ریپورتر در این باره می‌گوید:

او یک مرد خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که یک زن باید نقش جیمز باند را ایفا کند. من به این مسئله باور دارم که ما باید شخصیت‌هایی مختص به خود زنان خلق کنیم و نه اینکه شخصیت‌های مرد را برای زنان بازنویسی کنیم. برای من بسیار مهم است که ما فیلم‌هایی درباره‌ی زنان برای زنان تولید کنیم. جیمز باند باید یک مرد بریتانیایی باشد.

همچنین دنیل کریگ نیز با ایده‌ی یک جیمز باند زن مخالف است. او در این مورد می‌گوید:

نقش‌های بهتری برای بازیگران رنگین‌پوست و زنان وجود دارد. چرا یک زن باید نقش جیمز باند را ایفا کند؛ در حالیکه نقش‌هایی به خوبی جیمز باند باید برای زنان وجود داشته باشد.

کارگردان

شاید در میان نام‌های مطرح شده، جذاب‌ترین گزینه برای طرفداران کریستوفر نولان باشد که به تازگی با فیلم اوپنهایمر جوایز اسکار را درو کرده است. با اینکه وی از طرفداران پر و پا قرص فرنچایز جیمز باند است؛ اما وی معتقد است که تولید فیلم در فرنچایزهایی مانند جیمز باند دارای محدودیت‌های خاص خود است. او در این باره می‌گوید:

وقتی که شما روی شخصیتی همانند جیمز باند کار می‌کنید به طور طبیعی شما باید درون مرزهای مشخصی حرکت کنید؛ پس باید نگاه درستی به این فرنچایز داشته باشید و دقیقاً در نقطه‌ی درستی از زندگی‌ حرفه‌ای خود ایستاده باشید که بتوانید آن چیزی را که می‌خواهید به بیننده منتقل کنید بیان کنید.

بعضی از طرفداران نیز بسیار مشتاق حضور دنیس ویلنوو در قامت کارگردان فیلم بعدی جیمز باند هستند؛ چیزی که خود شخص ویلنوو چندان از آن استقبال نمی‌کند و می‌گوید که دیگر نمی‌خواهد به جهان‌های خلق شده توسط افراد دیگر کار کند. ویلنوو از چالش‌های فیلم تحسین‌شده‌ی Blade Runner 2049 به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل این تصمیم خود نام می‌برد. ویلنوو در این باره می‌گوید:

هنوز هم بعضی از شب‌ها بیدار می‌شوم و با خودم می‌گویم: “چرا این کار (قبول کردن فیلم Blade Runner 2049) را کردم؟” من تا آن زمان چندین پروژه‌ی این چنینی را رد کرده بودم؛ اما با خودم گفتم: “این یک پروژه‌ی دیوانه‌وار است و ارزش ریسک کردن تمام حرفه‌ام بر روی آن را دارد.”

بازآفرینی جیمز باند

طبق گفته‌های پیشین براکلی شخصیت جیمز باند در سری فیلم‌های بعدی بازآفرینی می‌شود و به قول براکلی “همانند تمام مردها تکامل پیدا می‌کند.” جیمز باند با تکامل شخصیتی غریبه نیست. به عنوان مثال باند دنیل کریگ نسبت به نسخه‌های قبلی جیمز باند دارای شخصیت احساسی‌تر و عمیق‌تری بود. براکلی درباره‌ی شخصیت‌پردازی جیمز باند در فیلم‌های آینده می‌گوید:

مسئله اصلی بازآفرینی این شخصیت است. ما داستان این شخصیت را در چه مسیری می‌خواهیم پیش ببریم؟ ما از جیمز باند جدید چه می‌خواهیم؟ و زمانی که جواب این دو سئوال را بیابیم با این پرسش مواجه می‌شویم که چه شخصی ما را به این اهداف می‌رساند؟

فیبی والر-بریج بازیگر و نویسنده‌ی انگلیسی که بر روی فیلمنامه‌ی No Time To Die (زمانی برای مردن نیست) کار کرده است؛ گفته است که می‌خواهد جیمز باند با زمان تکامل پیدا کند. با این حال هنوز حضور وی در تیم نویسندگان فیلم بعدی جیمز باند مشخص نیست. وی درباره‌ی شخصیت جیمز باند می‌گوید:

بسیاری این بحث را مطرح می‌کنند که آیا جیمز باند یک شخصیت امروزی است یا خیر؛ به دلیل ویژگی‌های رفتاری‌اش و نحوه‌ی برخورد وی با زنان. من فکر می‌کنم این حرف مزخرف است و او کاملاً یک شخصیت امروزی و مدرن است و فقط باید رشد کند و به تکامل برسد. نکته مهم این است که فیلم با زنان درست رفتار کند نه جیمز باند. او فقط باید خودش باشد.

نویسندگان فیلم بعدی جیمز باند

به طور کلی فیلمنامه‌ی تمام فیلم‌های جیمز باند در چندین سال اخیر توسط کمیته‌ای از نویسندگان قلم خورده‌ است. با این حال نیل پرویس و رابرت وید دو نویسنده‌ی مهم و محوری هستند که بار اصلی فیلمنامه‌ی تمام فیلم‌های جیمز باند از The World Is Not Enough (جهان کافی نیست) تا به امروز بر دوش آن‌ها بوده است. براکلی تأکید کرده است که به احتمال بسیار زیاد پرویس و وید بار دیگر برای همکاری برای تولید فیلم جدید جیمز باند دعوت خواهند شد.

زمان انتشار بیست و ششمین فیلم جیمز باند

از سال ۱۹۶۲ که اولین فیلم جیمز باند به نام Dr. No بر روی پرده‌ی نقره‌ای رفت تا فیلم Spectre در سال ۲۰۱۵، میانگین فاصله بین انتشار فیلم‌های جیمز باند چهار سال بوده است؛ سنتی که با فاصله‌ی شش ساله‌ی بین Spectre و No Time To Die تغییر کرد. با توجه به بازآفرینی شخصیت جیمز باند در فیلم جدید و همچنین مشخص نبودن بازیگر نقش جیمز باند و کارگردان این اثر، می‌توان گفت که هنوز این اثر در ابتدای راه قرار دارد و زمان زیادی تا انتشار آن فاصله داریم.

منبع: gamespot