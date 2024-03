بازی TopSpin 2K25 اردیبهشت ماه منتشر می‌شود؛ تریلر آن را تماشا کنید

به عنوان احیای سری محبوب شبیه‌سازی تنیس، TopSpin ۲K۲۵ که توسط استودیوی Hangar 13 در دست ساخت است، اسطوره‌های این ورزش، راجر فدرر و سرینا ویلیامز را روی جلد نسخه‌ی استاندارد و نسخه‌ی دیجیتال گرند اسلم نشان می‌دهد، در حالی که ستاره‌های برتر فعلی یعنی کارلوس آلکاراز، ایگا شفیونتک و فرانسیس تیافو روی جلد نسخه‌ی دلوکس ظاهر می‌شوند. با مرکز آموزشی TopSpin Academy با بیش از ۲۴ بازیکن حرفه‌ای قابل بازی، با صدای اسطوره‌ی تنیس، جان مک‌انرو، حالت‌های رقابتی تک نفره و چند نفره، هر چهار تورنمنت تاریخی گرند اسلم و موارد دیگر، TopSpin ۲K۲۵ ظاهرا قرار است طرفداران تنیس و بازی‌های ورزشی را حسابی راضی کند.

گفتنی است که در حالت Career به عنوان یک حرفه‌ای آینده‌دار به دور دنیا سفر خواهید کرد و با بزرگ‌ترین نام‌های تنیس در ویمبلدون، رولان گاروس، یو اس اوپن و اوپن استرالیا رقابت خواهید کرد. در کنار بازی در نقش بازیکنان واقعی شما می‌توانید بازیکن خود را متناسب با سبک بازی خود ایجاد کنید. طیف گسترده‌ای از شخصی‌سازی نیز در دسترس خواهد بود. این بازی از حالت کراس‌پلی نیز پشتیبانی می‌کند.

نسخه‌ی استاندارد بازی با قیمت ۵۹.۹۹ دلار روی کنسول‌های نسل هشتم و رایانه‌های شخصی و با قیمت ۶۹.۹۹ دلار روی کنسول‌های نسل جدید در دسترس قرار خواهد گرفت. نسخه‌ی استاندارد Cross-Gen Digital با قیمت ۶۹.۷۷ دلار روی کنسول‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس موجود است و شامل نسخه‌ی استاندارد برای کنسول‌های نسل قبل و جدید است. نسخه‌ی دلوکس با قیمت ۹۹.۹۹ دلار برای تمامی پلتفرم‌ها موجود بوده و شامل یک نسخه از بازی، بسته‌ی Under the Lights Pack و New Wave Pack با لباس‌های جدید برای کارلوس آلکاراز، ایگا شفیونتک و فرانسیس تیافو و بسته‌ی Rookie Rise Pack می‌شود که شامل ارز درون بازی نیز است. نسخه‌ی دلوکس همچنین با دسترسی زودهنگام از سه روز قبل از انتشار جهانی ارائه می‌شود.

در نهایت نسخه‌ی گرند اسلم بازی با قیمت ۱۱۹.۹۹ دلار در کنار محتوای موجود در نسخه‌ی دلوکس، شامل بسته‌ی Grand Slam Champions Pack و All Access Pass می‌شود که شامل شش فصل محتوای پس از عرضه و همچنین هشت آیتم تزئینی است. این نسخه نیز دسترسی زودهنگام به بازی را برای بازیکنان به ارمغان خواهد آورد.

بازی TopSpin 2K25 در ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

