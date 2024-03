۲۰ بازی آرام‌بخش که استرس شما را کاهش خواهند داد

چه یک گیمر کارکشته باشید و چه تازه‌واردی که به دنبال یک اثر دیجیتالی بدون استرس است، این بازی‌ها محیطی عالی برای استراحت، تجدید انرژی و سرگرمی را فراهم می‌کنند. از پرورش یک مزرعه‌ی مجازی و پخت و پز تا تمیزکاری و کاوش در مناظر خیره‌کننده، در ادامه لیستی از ۲۰ بازی آماده است که شما را به دنیایی از آرامش منتقل می‌کنند.

۲۰. Slime Rancher

تهیه‌کننده: Monomi Park / سازنده: Monomi Park

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS

اسلایم رنچر یک شبیه‌ساز زندگی اول شخص جذاب است که شما را در نقش بیتریکس قرار می‌دهد. خانه‌ی جدید شما که از مالک قبلی به ارث رسیده است، یک قطعه زمین وسیع است که مملو از اسلایم‌های پر جنب و جوش و رنگارنگ است. این موجودات کنجکاو در اشکال و اندازه‌های مختلفی وجود دارند و این وظیفه‌ی شماست که با جمع‌آوری آن‌ها، غذا دادن به آن‌ها یک مزرعه‌ی پر رونق پرورش دهید. در واقع پلورت‌ها که محصول زائد اسلایم‌ها هستند، در بازی طلا محسوب می‌شود. شما از کوله پشتی خود برای کسب و فروش آن‌ها به یک کارآفرین دمدمی مزاج به نام ویکتور استفاده خواهید کرد که از آن‌ها برای ایجاد انواع ابزار‌ها استفاده می‌کند. در نهایت با پولی که به دست می‌آورید، می‌توانید مزرعه‌ی خود را ارتقا دهید، زمین‌های جدیدی خریداری کنید و انواع جدیدی از اسلایم‌ها را برای افزودن به مجموعه‌ی خود کشف کنید.

با این حال اسلایم رنچر فقط در مورد جمع‌آوری این حباب‌های رنگارنگ نیست. کاوش عنصر کلیدی بازی است. دنیای وسیع و متنوعی وجود دارد که چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهد. شما از جنگل‌های سرسبز گرفته تا بیابان‌های سوزان کشف کرده و حتی برای کشف گنج‌های پنهان و گونه‌های نادر اسلایم در زیر زمین قدم می‌زنید. با وجود تنوع اسلایم‌ها و دنیای وسیعی که برای کاوش وجود دارد، اسلایم رنچر یک تجربه‌ی به شدت آرامش‌بخش را ارائه می‌دهد. موسیقی نیز گوش‌نواز است و در کنار جلوه‌های بصری روشن و شاد و هسته‌ی اصلی گیم‌پلی، بازی را به شدت لذت‌بخش می‌کند.

۱۹. Everything

تهیه‌کننده: Double Fine Productions / سازنده: David OReilly

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, PS4, Nintendo Switch

«همه چیز» یک بازی غیر متعارف است که انتظارات سنتی از بازی‌ها را به چالش می‌کشد. در این بازی هدف خاص، امتیاز یا دشمنی برای شکست پیدا نخواهید کرد. در عوض، شما تمام جهان را در نوک انگشتان خود دارید و می‌توانید هر چیزی در آن باشید. تصور کنید که تبدیل به یک دلفین بازیگوش شوید که در صخره‌های مرجانی اوج می‌گیرد یا شاید دوست داشته باشید سفری به دنیای میکروسکوپی داشته باشید و به یک دانه‌ی شن تبدیل شوید. بازی به شما امکان می‌دهد در قالب هر چیزی زندگی کنید، از یک علف گرفته تا یک ستاره‌ی عظیم! همانطور که بین اشکال مختلف جابه‌جا می‌شوید، مقیاس جهان مطابق با آن تنظیم می‌شود و دیدگاهی شگفت‌انگیز از هستی ارائه می‌دهد.

این بازی دارای یک جهان وسیع است که به صورت اتوماتیک توسط کامپیوتر ایجاد می‌شود. این بدان معناست که جهان بازی از پیش ساخته نشده است و از طرفی به طور مداوم بر اساس تعاملات شما در حال تغییر است. در حالی که هیچ هدف مشخصی وجود ندارد، بازی مملو از مکانیک‌های جالب است. شما می‌توانید در مورد روابط بین‌ اشیاء مختلف، ایجاد ارتباطات منحصر به فرد و مشاهده‌ی رفتارهای غیرمنتظره بیاموزید. جهان با گفته‌های آرامش‌بخش فیلسوف آلن واتس روایت می‌شود که بینش عمیقی در مورد زندگی، هستی و ارتباط متقابل ارائه می‌دهد. به طور کلی بازی چشم‌انداز منحصر به فردی را ارائه می‌دهد که استرس را از بین می‌برد و حس آرامش را تقویت می‌کند. بنابراین، اگر به دنبال اثری هستید که بیشتر در مورد اکتشاف و شگفتی باشد تا رقابت، همه چیز تجربه‌ای است که شبیه هیچ بازی دیگری نیست.

۱۸. Wattam

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Funomena

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PS4, PC

بازی Wattam، برگرفته از ذهن کیتا تاکاهاشی به عنوان خالق بازی کلاسیک Katamari Damacy، مانند نفسی تازه در فضای بازی است. این بازی پازل محور اهداف سنتی بازی‌ها را کنار گذاشته و به جای آن بر لذت خالص دوستی با همه چیز در اطراف شما تمرکز می‌کند. در این بازی شما به عنوان شهردار تجربه را آغاز می‌کنید که یک مکعب سبز تنها با کلاهی متفاوت است که آرزوی اتصال را دارد. همانطور که دنیای رنگارنگ پر جنب و جوش بازی کاوش می‌کنید، با گروهی از شخصیت‌هایی به همان اندازه عجیب و غریب روبرو می‌شوید که شامل مواردی نظیر یک سنگ سخنگو، یک توالت خجالتی، یک گل و غیره هستند که هر کدام شخصیت و جذابیت منحصر به فرد خود را دارند.

گیم‌پلی Wattam ترکیبی لذت‌بخش از کاوش، حل پازل و مینی‌گیم است. هرچند زیبایی واقعی بازی در پیام ارتباط محور آن نهفته است. هیچ دشمنی برای مبارزه و هیچ امتیازی برای تعقیب وجود ندارد، فقط لذت ساده‌ی بازی حول محور تعامل با دنیا و ایجاد دوستی می‌چرخد. موسیقی متن عجیب و غریب و جلوه‌های بصری چشم‌نواز، فضای آرام بازی را تاثیرگذارتر کرده و Wattam را به یک بازی عالی برای استراحت پس از یک روز طولانی تبدیل می‌کند.

۱۷. Jusant

تهیه‌کننده: Don’t Nod / سازنده: Don’t Nod

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, PS5, Xbox Series X/S

بازی Jusant که یک اثر پازل محور کوهنوردی است که بازیکنان را به سفری بسیار زیبا به بالای یک سازه‌ی بلند می‌برد. هنگامی که از این بنای تاریخی متروک پر از بقایای تمدنی فراموش شده بالا می‌روید، به عنوان یک سرگردان تنها، مجهز به یک قلاب با شرایط دست و پنجه نرم می‌کنید. با این حال Jusant یک اثر کوهنوردی سریع و معمولی نیست و در عوض، بر یک رویکرد روشمند تاکید دارد. سازه‌ی بلند بازی به زیست‌بوم‌های متنوعی تقسیم می‌شود که هر کدام چالش‌ها و اسرار خاص خود را برای کشف دارند. بازیکنان باید به قلاب بسنده نکرده و از عناصر محیطی برای حرکت در صخره‌ها، حل پازل‌ها و پیشرفت به سمت بالا استفاده کنند.

دنیای بازی با دقت ساخته شده است و شما را به جلو هدایت می‌کند. همانطور که بالاتر می‌روید، جهان اطراف شما تغییر می‌کند و از زمین‌های بایر خشک به خرابه‌های سرسبز با گیاهانی بیش از حد رشد کرده تبدیل می‌شود. یک همراه مایع مرموز در کنار شما جریان دارد و به فضای معمایی بازی می‌افزاید. در حالی که عناصر پلتفرمینگ نیز وجود دارد، Jusant بیشتر حول محور اکتشاف می‌چرخد. هیچ فشار از نظر محدودیت زمانی یا دشمنی برای مبارزه وجود ندارد و به شما این امکان را می‌دهد که سرعت خود را مطابق میل خود حفظ کنید. موسیقی بازی نیز به شدت آرام‌بخش است و بر تاثیرگذاری اتمسفر آرام بازی کمک می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که ترکیبی از محیط‌های زیبا، پازل‌های جذاب و اتمسفر آرام، جوسانت را برای کسانی که از ریتم آرام در بازی‌ها لذت می‌برند، تبدیل به صعودی جذاب می‌کند.

۱۶. Stardew Valley

تهیه‌کننده: ConcernedApe / سازنده: ConcernedApe

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: Nintendo Switch, Android, PC, PS4, Xbox One, iOS

بازی Stardew Valley زاییده‌ی فکر اریک بارون در سال ۲۰۱۶ وارد صنعت بازی شد و بیش از ۳۰ میلیون نسخه فروخت و قلب گیمر‌ها را در همه جا تسخیر کرد. این بازی در هسته‌ی خود یک شبیه‌ساز کشاورزی است و در آن شما وارث مزرعه‌ی آشفته‌ی پدربزرگتان در شهر عجیب و غریب Pelican Town هستید و مسلح به چند ابزار و سری پر از رویا، برای احیای سرزمین بیش از حد رشد کرده‌‌ی ذکر شده تلاش خواهید کرد. Stardew Valley از کاشت محصولات و پرورش حیوانات گرفته تا ساخت ابزار و دوستی با مردم شهر، یک تجربه‌ی لذت‌بخش را ارائه می‌دهد.

زیبایی بازی در طبیعت آن نهفته است. هیچ ضرب الاجل، هیچ فشاری و هیچ روش اشتباهی برای بازی وجود ندارد. فرقی نمی‌کند روی پرورش دقیق کدو تنبلی عالی تمرکز کنید، به یک هیولا کش معروف در معادن تبدیل شوید، یا روز‌های خود را با مردمان جذاب شهر سپری کنید، Stardew Valley انواع سبک‌های بازی را ارائه می‌دهد. در این میان هر فصل از بازی چالش‌ها و لذت‌های منحصر به فردی را به همراه دارد. مزارع سرسبز جای خود را به پاییز‌های نارنجی آتشین می‌دهند و در نهایت در پوششی از برف سفید قرار می‌گیرند. موسیقی بازی نیز به‌ طور کامل با جلوه‌های بصری هماهنگ است و فضایی واقعا لذت‌بخش ایجاد می‌کند که استرس‌های زندگی روزمره را از بین می‌برد.

شاید مهم‌ترین عاملی که در آرام‌بخش بودن بازی Stardew Valley نقش داشته، حس موفقیت آن باشد. تماشای رشد محصولاتتان از دانه‌های کوچک به محصولات رسیده‌ی فراوان، یا تبدیل یک زمین بی‌ثمر به مزرعه‌ای پر رونق، به شدت رضایت‌بخش است. به طور کلی این بازی یک جریان دائمی از پیروزی‌های کوچک را ارائه می‌کند که هر یک گواهی بر تلاش و فداکاری شماست و مکانی است که می‌توانید با آن واقعیت را ر‌ها کنید و خود را در دنیایی غوطه‌ور کنید که با صبر، استقامت و لذت‌های ساده‌ی زندگی روستایی شکوفا می‌شود.

۱۵. PowerWash Simulator

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: FuturLab

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

این بازی لذت‌بخش از FuturLab شما را در نقش یک نظافتچی حرفه‌ای قرار می‌دهد که وظیفه دارد محیط‌های کثیف را برق بیندازد. گیم‌پلی اصلی حول محور استفاده از یک کارواش خانگی برای حذف کثیفی، گل و لای و انواع زباله‌ها از‌اشیاء و ساختمان‌های مختلف می‌چرخد. از خانه‌های عجیب و غریب و وسایل نقلیه‌ی زنگ‌زده گرفته تا زمین‌های بازی و حتی مریخ‌نورد، PowerWash Simulator سطوح مختلفی را برای تمیز کردن ارائه می‌دهد. همانطور که خاک و کثیفی را از روی اشیاء از بین می‌برید و زیبایی اصلی زیر آن را آشکار می‌کنید، بازی احساس رضایت عجیبی از موفقیت را به شما ارائه می‌دهد. با این حال PowerWash Simulator چیزی بیش از یک شبیه ساز تمیز کردن است. حالت Career Mode به شما این امکان را می‌دهد که کسب و کار شستشوی خود را بسازید، مشتریان خود را پیدا کرده و برای ارتقاء تجهیزات خود درآمد کسب کنید.

نازل‌های جدید، افزایش فشار آب و غیره، همگی به تجربه‌ی تمیز کردن کارآمدتر و لذت‌بخش‌تر کمک می‌کنند. با این حال، جادوی واقعی PowerWash Simulator در آرامش غیرمنتظره‌ی آن نهفته است. برخلاف اکثر بازی‌ها، هیچ دشمنی برای مبارزه، پازلی برای حل و تایمری برای تحت فشار قرار دادن شما وجود ندارد. موسیقی بازی مینیمال است و با صدا‌های آرامش‌بخش کارواش و صدای رضایت‌بخشی که نشان‌دهنده‌ی تمیز شدن سطح است، گوش‌نواز است. به طور کلی بازی برای استراحت پس از یک روز طولانی عالی است.

۱۴. ABZÛ

تهیه‌کننده: ۵۰۵Games / سازنده: Giant Squid

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

آبزو یک بازی جذاب اکتشاف زیر آب بوده که از شما دعوت می‌کند تا در اعماق پر جنب و جوش اقیانوس پرسه بزنید. این بازی به کارگردانی مت ناوا، کارگردان هنری سابق thatgamecompany که آثاری مانند Journey و Flower را ساخته، رویکرد آرام و تجربه محور پیشینیان خود را بازتاب می‌دهد. در اینجا، شما نقش یک غواص بی‌نام و آزاد را بر عهده می‌گیرید که در اعماق پنهانی مملو از زندگی، اودیسه‌ای بی‌کلام را آغاز می‌کنید. عنوان بازی خود معنای عمیق‌تری دارد. آبزو نام اقیانوس جهان زیرین حاوی آب شیرین پاک در اسطوره‌های میان‌رودان است. این موضوع به زیبایی منعکس‌کننده‌ی موضوع اصلی بازی است. برخلاف بسیاری از ماجراجویی‌های زیر آب، آبزو از خشونت و خطر دوری می‌کند. در عوض، بر اکتشاف تمرکز دارد.

همانطور که در میان جنگل‌های زیرآبی می‌چرخید، با دلفین‌های بازیگوش روبرو می‌شوید یا شاهد جمعیتی مسحورکننده از ماهی‌ها خواهی بود. سفر شما توسط بقایای پراکنده‌ی یک تمدن از دست رفته هدایت می‌شود، ساختار‌های آن‌ها حاکی از احترام عمیق به اقیانوس است. فقدان گفتگو یا اهداف خاص به شما این امکان را می‌دهد که مسیر خود را بپیمایید، به دنبال ماهی‌های درخشان بروید یا به سادگی در مناظر خیره‌کننده در زیر آب غوطه‌ور شوید. موسیقی بازی نیز با ترکیبی از ملودی‌های مختلف و صدا‌های محیطی، فضایی گیرا را ایجاد می‌کند. اگر به‌دنبال اثری هستید که استرس زندگی روزمره را از بین ببرد و نوعی احساس شادابی در شما ایجاد کند. بنابراین نفس عمیقی بکشید و در اعماق مسحورکننده‌ی بازی شیرجه بزنید.

۱۳. Art of Rally

تهیه‌کننده: Funselektor Labs / سازنده: Funselektor Labs

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Android, iOS, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Art of Rally، از خالق Absolute Drift، یک تجربه‌ی مسابقه‌ای منحصر به فرد است که شما را به سفری نوستالژیک در عصر طلایی مسابقات رالی می‌برد. برخلاف اکثر بازی‌های مسابقه‌ای که بر گرافیک فوق‌العاده واقع‌گرایانه و رقابت شدید تمرکز می‌کنند، Art of Rally رویکردی آرام‌تر را ارائه می‌دهد. این بازی دارای سبک هنری زیبا و مینیمالیستی است که فضایی رویایی را تداعی می‌کند. محیط‌ها مملو از رنگ‌های مختلف هستند. از تپه‌ها و جنگل‌های انبوه گرفته تا کوه‌های برفی همگی به‌گونه‌ای ارائه شده‌اند که بیشتر شبیه یک نقاشی است تا یک تفریح دیجیتال. این فضا همراه با موسیقی گوش‌نواز، فضایی واقعا گیرا را ایجاد می‌کند.

هرچند جذابیت بازی تنها مربوط به زیبایی‌شناسی آن نیست. گیم‌پلی بازی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که به دقت و تسلط بر سرعت پاداش می‌دهد. شما در مراحل مختلفی با الهام از مکان‌های واقعی مانند فنلاند، نروژ و ژاپن از نمایی بالا به پایین مسابقه خواهید داد، این بازی همچنین دارای طیف گسترده‌ای از خودرو‌های نمادین از دهه‌ی ۶۰ تا ۹۰ میلادی است. با این حال چیزی که واقعا Art of Rally را متمایز می‌کند، تمرکز آن بر لذت بردن از رقابت است. به طور کلی در حالی که حالت Career و تابلو‌های امتیازات آنلاین برای کسانی که هوس چالش دارند وجود دارد، تجربه‌ی اصلی بیشتر شبیه یک مراقبه با ماشین است.

۱۲. flOw

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Thatgamecompany

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PS3, PS Portable, PS4, PS Vita

بازی flOw یک اثر مستقل است که زندگی خود را به عنوان یک بازی فلش رایگان در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. با این حال این اثر به دلیل گیم‌پلی منحصر به فرد و مسحورکننده‌ی خود به سرعت توجه‌ی افراد زیادی را به خود جلب کرد. این بازی که در اصل برای همراهی با پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد سازنده‌اش طراحی شده بود، منجر به بازی کاملی شد که توسط Thatgamecompany با کمک استودیو سانتا مونیکا توسعه یافت. در این بازی شما کنترل یک موجود آبزی کوچک را در دست می‌گیرید که در دنیای زیر آب با رنگ‌های پر جنب و جوش حرکت می‌کند. بازی زیبایی‌شناسی مینیمالیستی را ارائه می‌دهد و بدون منو‌ها یا دستورالعمل‌های صریح، شما مستقیما وارد عمل شده و موجود خود را از طریق یک سری هواپیما‌های دو بعدی پر از زندگی هدایت می‌کنید. تماشای جهان بازی خود یک لذت بصری است.

هدف اصلی شما در flOw مصرف موجودات دیگر است. با این حال، یک نکته وجود دارد و آن هم این است که شما فقط می‌توانید ارگانیسم‌های کوچکتر از خودتان را مصرف کنید. همانطور که شما طعمه را می‌بلعید، موجود شما رشد می‌کند، توانایی‌های جدید را باز می‌کند و به شکارچی وحشتناک‌تری تبدیل می‌شود. این مکانیک یک سیستم ریسک و پاداش لذت‌بخش را معرفی می‌کند. جسارت رفتن به دنبال طعمه‌های بزرگتر می‌تواند خطرناک باشد، اما پاداش آن قابل توجه است. درخشش flOw در سادگی و ظرافت آن نهفته است. فقدان مکانیک‌های پیچیده و روایت‌های پیچیده به بازیکنان اجازه می‌دهد تا خود را در دنیای آرام زیر آب گم کنند. موسیقی متن بازی یک سمفونی از صدا‌های الکترونیکی آرام‌بخش است که کاملا مکمل جلوه‌های بصری است. به طور کلی این بازی از مرز‌های یک بازی ویدیویی معمولی فراتر می‌رود و یک تجربه‌ی هنری است که به عنوان یک ماجراجویی جذاب زیر آب شناخته می‌شود و همانطور که موجود خود را در اعماق پر جنب و جوش هدایت می‌کنید، متوجه خواهید شد که در حال ر‌ها شدن و رسیدن به حالتی از آرامش هستید.

۱۱. Everybody’s Gone to the Rapture

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: The Chinese Room

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4, PC

بازی Everybody’s Gone to the Rapture یک بازی فوق‌العاده زیبا است که توسط The Chinese Room ساخته شده و بازیکنان را به سفری در حومه‌ای متروک و انگلیسی با نام دره‌ی یاتون می‌برد؛ جایی که ساکنان آن به طرز مرموزی ناپدید شده‌اند. برخلاف بسیاری از بازی‌های داستان محور، رپچر پر از اکشن یا مبارزه نیست و در عوض، یک تجربه‌ی شبیه‌ساز راه رفتن را ارائه می‌دهد. شما کنترل پروتاگونیستی بی‌نام را بدست می‌گیرید، در دهکده‌ای آرام و وحشتناک کاوش می‌کنید و روز‌های پایانی یک جامعه را از طریق مکالمات پراکنده‌ی رادیویی، ‌اشیاء ر‌ها شده و پژواک‌های ضعیف گذشته کنار هم می‌گذارید.

در حین پرسه زدن در مناظر سرسبز و خانه‌های عجیب، روایت به مرور باز می‌شود. از نظر بصری، رپچر با محیط‌های پرجزئیات خود غرق در رنگ‌های طلایی شما شگفت‌زده می‌‌کند. موسیقی با ملودی‌های پیانوی غم‌انگیز و صدا‌های محیطی که شما را عمیق‌تر به سمت دنیا می‌کشاند، اتمسفر را کامل می‌کند. به طور کلی با اینکه داستان بازی مقداری عمیق است و شما را به تفکر، سرگردانی و قدردانی از زیبایی‌های آرام دنیای اطرافتان، حتی در مواجهه با اسرار آن دعوت می‌کند، اما لحظات آرام‌بخش زیادی دارد.

۱۰. Untitled Goose Game

تهیه‌کننده: .Panic Inc / سازنده: House House

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

نجات شاهزاده خانم‌ها یا فتح کهکشان‌ها را فراموش کنید، در این بازی شما نقش یک غاز بازیگوش را بر عهده می‌گیرید که دهکده‌ای عجیب و غریب را ویران می‌کند. این جواهر مستقل ۲۰۱۹، ترکیبی لذت‌بخش از گیم‌پلی پازل محور، مخفی‌کاری و سندباکس است. درخشش بازی در سادگی آن نهفته است. شما یک هدف دارید و آن هم این است که یک سری کار‌ها را در هر منطقه انجام دهید و در این میان باعث دردسر برای روستاییان بدبخت شوید. دزدیدن غذای افراد در پیک نیک، ترساندن نگهبان و غیره به اهداف روزانه‌ی شما تبدیل می‌شود.

کلید موفقیت در پیشی گرفتن از روستاییان در استفاده از توانایی‌های منحصر به فرد غاز نهفته است. بازی حول محور واکنش‌های وحشت‌زده‌ی روستاییان و رفتار از خود راضی غاز که تضمینی برای برانگیختن خنده‌های شما است، می‌چرخد. علی‌رغم هرج و مرج، بازی Untitled Goose یک تجربه شگفت‌آور و آرامش‌بخش را ارائه می‌دهد. هیچ تایمر، هیچ دشمنی برای مبارزه و هیچ مکانیک پیچیده‌ای برای تسلط وجود ندارد و در واقع شما آزاد هستید که محیط‌های جذاب را با ریتم مورد نظر خود کاوش کنید و روش‌های مختلف را برای رسیدن به اهداف خود آزمایش کنید. موسیقی مینیمالیستی بازی و جلوه‌های بصری بیشتر به حس آرامش‌بخش آن کمک می‌کنند. بنابراین، اگر به دنبال اثری هستید که هم سرگرم‌کننده و هم بدون استرس باشد، این بازی انتخاب مناسبی است.

۹. Firewatch

تهیه‌کننده: Panic / سازنده: Campo Santo

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

فایرواچ یک بازی ماجراجویی جذاب است که شما را در نقش شخصیتی به نام هنری قرار می‌دهد که به دنبال دور شدن از گذشته‌ای دشوار با تبدیل شدن به یک نگهبان آتش در جنگل ملی شوشونی است. سال ۱۹۸۹ است و تنش‌ها بالاست زیرا خشکسالی بی‌امان سرزمین را فرا گرفته است. شما بر فراز یک برج دیدبانی قرار گرفته‌اید و وظیفه‌ی شما این است که بیابان را برای یافتن نشانه‌های دود بررسی کنید و جنگل را ایمن نگه دارید. تنها ارتباط شما با دنیای خارج، سرپرست شما، دلایلا است که از طریق واکی تاکی با شما صحبت می‌کند. همانطور که مناظر گسترده‌ی بازی را کاوش می‌کنید و اتفاقات عجیب و غریب را بررسی می‌کنید، مکالمات شما با دلایلا با جذابیت منحصر به فردی همراه شده و یک رابطه‌ی پیچیده و در حال تکامل را تقویت می‌کند.

فایرواچ یک تجربه‌ی روایت محور است که در آن انتخاب‌های شما مسیر داستانی نه چندان عمیق را شکل می‌دهد. در واقع هرچند کشف اسرار جنگل یک راز جذاب را آشکار می‌کند، اما جادوی واقعی در کاوش و ارتباط با دلایلا نهفته است. چه در حال دنبال کردن یک مسیر مخفی باشید و چه به سادگی در محیط‌های پرجزئیات غوطه‌ور شوید، بازی آرامش واقعی را به شما خواهد داد. تماشای مناظر وسیع غرق در رنگ‌های طلایی غروب خورشید یا مناظر خیره‌کننده‌ی پوشیده از مه، بدون شک پس از یک روز کاری خسته‌کننده، لذت‌بخش خواهد بود.

۸. Journey

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Thatgamecompany

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PS4, PC, PS3, iOS

بازی Journey تجربه‌ای است که شبیه هیچ‌کدام از بازی‌های لیست نیست. این بازی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، با جلوه‌های بصری نفس‌گیر، موسیقی دلهره‌آور و گیم‌پلی آنلاین منحصر به فرد خود، بازیکنان را مجذوب خود کرده است. شما در یک صحرای وسیع و متروک که در درخششی اسرارآمیز پوشیده شده است، بیدار می‌شوید تا راز‌های تمدنی که مدت‌ها فراموش شده را بیابید. در واقع هدف شما این است که به قله‌ی کوهی دور دست برسید که ابر‌ها را سوراخ می‌کند. این بازی با تکیه بر جزئیات محیطی و سرنخ‌های ظریف برای پرده‌برداری از تاریخ جهان، رویکردی مینیمال به داستان‌سرایی ارائه می‌دهد. همانطور که بازی را کاوش می‌کنید، گلیف‌های درخشانی را جمع‌آوری می‌کنید که قفل رازهایی از گذشته‌ی تمدن ذکر شده را باز می‌کند.

جادوی Journey در عنصر آنلاین غیرمنتظره‌ی آن نهفته است. در حالی که بازی را به تنهایی شروع می‌کنید، ممکن است در سفر خود با بازیکن دیگری روبرو شوید. هیچ نام یا چتی وجود ندارد و فقط ارتباطی غیرکلامی از طریق جلوه‌های صوتی خاصی وجود دارد. موسیقی متن بازی که توسط آستین وینتوری ساخته شده است، تجربه را به اوج می‌رساند. موسیقی در کنار شما اوج می‌گیرد و در طول بخش‌های چالش‌برانگیز شدت می‌گیرد و در لحظات کاوش در آرامش قرار می‌گیرد. به طور کلی Journey یک بازی نسبتا کوتاه است که در حدود دو ساعت طول می‌کشد اما در این مدت، موفق می‌شود روایتی قدرتمند در مورد ارتباط، پشتکار و زیبایی یک تجربه‌ی مشترک ارائه دهد و فقدان هر نوع فشار، اهداف ساده و تمرکز بر اکتشاف آن را به تجربه‌ای عمیقا آرامش بخش تبدیل می‌کند.

۷. Proteus

تهیه‌کننده: Twisted Tree / سازنده: Ed Key and David Kanaga

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC, PS3, PS Vita

پروتئوس که توسط اد کی و دیوید کاناگا طراحی شده است، شما را به جزیره‌ای می‌فرستد که به صورت اتوماتیک توسط کامپیوتر ایجاد شده است و به شما اجازه می‌دهد در آن ر‌ها شوید. هیچ هدفی، هیچ دشمنی و هیچ روایت عجیب و غریبی وجود ندارد که شما را به جلو سوق دهد و در عوض، بازی شما را به کاوش ساده‌ی جهان خود دعوت می‌کند. این جزیره نیز خود ترکیبی لذت‌بخش از سادگی و شگفتی است. دنیا که از سبک هنری پیکسلی رنگارنگی تشکیل شده است مملو از تپه‌های سرسبز، گیاهان پر جنب و جوش و جانوران بازیگوش است. با این حال شاید بتوان گفت که جادوی واقعی پروتئوس در جلوه‌های صوتی آن نهفته است. هر عنصر در محیط از یک برگ خشک شده گرفته تا یک قورباغه، دارای امضای صوتی منحصر به فرد خود است. همانطور که کاوش می‌کنید، این صدا‌ها ترکیب می‌شوند و یک چشم‌انداز صوتی همیشه در حال تکامل ایجاد می‌کنند که سفر شما را منعکس می‌کند.

در حالی که هیچ هدفی در بازی وجود ندارد، جهان به طرز ماهرانه‌ای تعامل را تشویق می‌کند. شما می‌توانید از درختان بالا بروید، پروانه‌ها را تعقیب کنید یا به سادگی در درخشش گرم فصول در حال تغییر غرق شوید. چرخه‌ی روز و شب به طور پویا ظاهر و صدای جهان را تغییر می‌دهد و شما را بیشتر در زیبایی آرام آن غرق می‌کند. به طور کلی درخشش پروتئوس در تعهد آن به اکتشاف بی‌پایان نهفته است. هیچ پازلی برای حل کردن وجود نداشته و شما آزاد هستید که هر طور که می‌خواهید در بازی سرگردان شوید. به طور کلی پروتئوس با هر قدمی از شما دعوت می‌کند که نگرانی‌های خود را ر‌ها کنید و به سادگی در لحظه زندگی کنید.

۶. Tetris Effect: Connected

تهیه‌کننده: Enhance Games / سازنده: Monstars

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم:, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S

بازی Tetris Effect: Connected مانند یک اثر کلاسیک از سری تتریس نیست. این بازی مبتکرانه مکانیک اصلی تتریس را که همه‌ی ما می‌شناسیم و دوست داریم، می‌گیرد و آن را با تصاویری خیره‌کننده، موسیقی مسحورکننده و یک تجربه‌ی گیم‌پلی واقعا منحصربه‌فرد همراه می‌کند. این بازی که بر پایه‌ی بازی تحسین‌شده‌ی تتریس افکت ساخته شده، با اضافه شدن حالت‌های چند نفره‌ی آنلاین و لوکال به آن جذاب‌تر از قبل شده است. تتریس افکت: کانکتد یک اثر با جلوه‌های صوتی و تصویری فوق‌العاده است که در آن همانطور که اشکال کلاسیک تتریس را می‌چرخانید و روی هم قرار می‌دهید، دنیای بازی اطراف شما در پاسخ تغییر می‌کند. بیش از ۳۰ مرحله وجود دارد که هر کدام دارای مضمون، موسیقی و جلوه‌های بصری متمایزی هستند.

بازی حالت‌های مختلفی را برای پاسخگویی به تمام سطوح مهارتی ارائه می‌دهد. حالت تک نفره فوق‌العاده آرام‌بخش است و برای یک چالش سرگرم‌کننده می‌توانید مهارت‌های خود را در حالت ماراتون آزمایش کنید یا در یکی از چندین حالت چند نفره شرکت کنید. بهتر است که هدفون خود را روی سرتان قرار دهید و در دنیای بازی غرق شده و اجازه دهید که استرستان از بین برود.

۵. A Short Hike

تهیه‌کننده: adamgryu / سازنده: adamgryu

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

بازی A Short Hike یک جواهر در بین بازی‌های مستقل است که شما را به یک ماجراجویی آرامش‌بخش در پارک Hawk Peak می‌برد. این بازی جهان باز شما را در نقش کلر (Clair) قرار می‌دهد که زن جوانی است که برای یک آخر هفته به دیدن مادربزرگش می‌رود. او با داشتن سیگنال تلفن همراه به عنوان تنها هدف خود، برای رسیدن به یک بار به قله‌ی کوه می‌رود. با این حال A Short Hike چیزی فراتر از رسیدن به قله است و زیبایی آن در آزادی کاوشی که ارائه می‌دهد نهفته است. شما در حین کوهنوردی آرام شوید، در دریاچه‌های با طراوت شنا کرده یا به سادگی کنار آتش نشسته و به موسیقی آرام‌بخشی گوش فرا خواهید داد.

از طرفی در طول راه، با گروهی از شخصیت‌های عجیب و غریب نیز روبرو می‌شوید که هر کدام داستان خاص خود را برای به اشتراک گذاشتن دارند. این تعاملات حس صمیمیت و شوخ طبعی زیادی را به بازی اضافه می‌کند. هسته‌ی اصلی گیم‌پلی حول جمع‌آوری پر‌های طلایی می‌چرخد. این پر‌ها که در سراسر پارک پراکنده شده‌اند، شما را تقویت کرده و به شما امکان می‌دهد بالاتر بروید و بیشتر کاوش کنید. البته هرچند پیدا کردن آن‌ها یک پاداش رضایت‌بخش برای خروج از مسیریی دشوار است، اما هرگز اجباری به نظر نمی‌رسد. بنابراین، اگر به دنبال فرار از شلوغی روزمره هستید، A Short Hike با جلوه‌های بصری جذاب و فضای آرام، تجربه‌ای سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد که به شما احساس طراوت و شادابی می‌دهد.

۴. SnowRunner

تهیه‌کننده: Focus Home Interactive / سازنده: Saber Interactive

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S

اسنورانر یک بازی شبیه‌ساز کامیون و وسایل نقیه‌ی آفرود است که بازیکنان را پشت فرمان وسایل نقلیه‌ی قدرتمند در محیط‌های صعب العبور قرار می‌دهد. این بازی که توسط Saber Interactive توسعه یافته است، بر پایه‌هایی که توسط آثاری قبلی استودیو یعنی Spintires و MudRunner گذاشته شده بود، گسترش می‌یابد و تجربه‌ای گسترده‌تر و جذاب‌تری را ارائه می‌دهد. گیم‌پلی بازی حول محور عبور از مناظر خشن، دشت‌های گل آلود و رودخانه‌های خروشان گرفته تا کوه‌های پوشیده از برف و مناطق یخی خطرناک می‌چرخد. بازیکنان قرارداد بسته، محموله‌ها را حمل می‌کنند و کارهای مختلفی را در سراسر جهان‌ باز گسترده‌‌ی بازی انجام می‌دهند.

این بازی دارای طیف گسترده‌ای از وسایل نقلیه دارای مجوز است، از جمله کامیون‌هایی از برندهای مشهور مانند فورد، شورولت و غیره که ارتقاء و شخصی‌سازی این وسایل نقلیه نقشی حیاتی در مقابله با چالش‌های در حال تغییر بازی ایفا می‌کند. اسنورانر را می‌توان در هر دو حالت تک نفره و چند نفره‌ی کوآپ لذت برد. بازی کردن در کنار حداکثر سه دوست، لایه‌ی دیگری از استراتژی را به بازی اضافه می‌کند. در حالی که بازی یک نبرد دائمی در برابر عناصر و زمینی پر و پیچ و خم را ارائه می‌دهد، احساسی از آرامش در غلبه بر هر مانع وجود دارد. علی‌رغم تهدید دائمی گیر افتادن یا مواجهه با خطرات پیش‌بینی نشده، اسنورانر در کنار مناطق چشم‌نواز خود، یک تجربه‌ی گیم‌پلی منحصر به فرد را ارائه می‌دهد که برای کسانی که به دنبال آزمون مهارت و کمی آرامش در خارج از جاده هستند، مناسب است.

۳. Donut County

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Ben Esposito

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: iOS, PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Android

بازی Donut County یک اثر پازل محور مبتنی بر فیزیک با پیچ و تاب عجیبی است. در این بازی شما در نقش یک سوراخ در حال رشد در زمین قرار می‌گیرید. این بازی که توسط بن اسپوزیتو در سال ۲۰۱۸ ساخته شد، در واقع شما را به سفری در دنیای جذاب و کمی عجیب و غریب Donut County می‌برد؛ جایی که یک راکون بدجنس به نام BK یک گودال با کنترل از راه دور را کنترل می‌کند. گیم‌پلی بازی حول سر و کله زدن با این حفره و بلعیدن همه چیز در مسیر خود می‌چرخد. از وسایل موجود در خرده فروشی‌ها و مبلمان گرفته تا کل خانه‌ها و حتی خود ساکنان Donut County را می‌توانید درون حفره بیندازید. همانطور که سوراخ بزرگ می‌شود، چالش‌ها و پازل‌ها نیز افزایش می‌یابد.

با این حال Donut County فقط در مورد تخریب‌های بی‌معنا نیست. بازی در یک روایت طنز‌آمیز پیچیده شده است و با شخصیت‌های عجیب و غریب و دیالوگ‌های طنزی که در حین کاوش عمیق‌تر در حفره آشکار می‌شوند، جذاب‌تر از پیش می‌شود. در این میان کشف رمز و راز پشت گودال همیشه در حال رشد و سرنوشت ساکنان Donut County لایه‌ی دیگری از عمق را به تجربه اضافه می‌کند. البته علی‌رغم عمل بلعیدن همه چیز، طراحی بازی، آرامش عجیبی را در بازیکن ایجاد می‌کند.

۲. Animal Crossing: New Horizons

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EPD

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Nintendo Switch

بازی Animal Crossing: New Horizons که در سال ۲۰۲۰ برای نینتندو سوییچ منتشر شد، به سرعت به یک پدیده‌ی جهانی تبدیل شد. این بازی شبیه‌ساز شما را به جزیره‌ای متروک می‌برد که در آن شما به‌عنوان جدیدترین ساکن، سفری را برای ساخت و ساز، اکتشاف و ساختن یک جامعه آغاز می‌کنید. بازی فضایی جذاب و آرام را ارائه می‌دهد و برخلاف بسیاری از بازی‌هایی که بر رقابت یا غلبه بر چالش‌ها تمرکز می‌کنند، New Horizons ریتمی با سرعت پایین از زندگی را در اولویت قرار می‌دهد. بازیکنان می‌توانند روز‌های خود را با جمع‌آوری صدف‌ها و حشرات، ماهیگیری در اقیانوس یا تزئین خانه‌های خود و جزیره‌ بگذرانند. موسیقی بازی نیز به شدت آرامش‌بخش محسوب شده و جلوه‌های بصری مملو از رنگ‌های ملایم و محیط‌های جذاب است.

همانطور که پیشرفت می‌کنید، روستاییان در قالب حیوانات مخلتف به جزیره‌ی شما نقل مکان می‌کنند، که هر کدام شخصیت و روال کاری منحصر به فرد خود را دارند. شما می‌توانید با انجام دادن کار‌ها، دادن هدایا و به سادگی گفت‌وگو با آن‌ها دوستی ایجاد کنید. خواه به دنبال یک اثر خلاقانه، فرصتی برای ارتباط با همسایگان مجازی یا صرفا راهی برای استراحت پس از یک روز طولانی باشید، New Horizons یک تجربه‌ی آرامش‌بخش است که به طرفداران این سبک به شدت پیشنهاد می‌شود.

۱. ?What The Golf

تهیه‌کننده: Triband / سازنده: Triband

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: iOS, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5

بازی ?What The Golf چیزی بیش از یک بازی گلف معمولی است. این بازی عجیب و غریب که توسط Triband توسعه داده شده است، انگار کتاب قوانین را کنار گذاشته و یک ماجراجویی مبتنی بر فیزیک را جایگزین گیم‌پلی سنتی سبک می‌کند. در حالی که مفهوم اصلی انتقال یک شی به یک سوراخ تعیین شده بدون تغییر باقی می‌ماند، ‌اشیایی که کنترل می‌کنید چیزی فراتر از توپ‌های گلف هستند و شامل همه چیز از یک توستر گرفته تا یک خانه، یک ماشین و حتی یک گربه‌ی واقعی می‌شود. هر مرحله چالش جدیدی را ارائه می‌کند و ناگهان به خود آمده و می‌بینید که با راکت تنیس در حال انجام گلف هستید!

در واقع طنز بازی غیرقابل انکار است و عنصر غافلگیری همیشه وجود دارد. شما هرگز نمی‌دانید که در ادامه چه شی عجیب و غریبی را کنترل خواهید کرد و این هر مرحله را به یک غافلگیری لذت‌بخش تبدیل می‌کند. در این میان با وجود ماهیت غیر متعارف آن، بازی به طرز شگفت‌انگیزی آرامش‌بخش است. در نهایت گفتنی است مراحل کوتاه بازی برای یک سرگرمی سریع عالی هستند و فقدان فشار برای دستیابی به امتیازات عالی و تاکید بر لذت خالص، فضایی آرام و بدون تنش را ایجاد می‌کند.

