جدول فروش ماه فوریه اروپا؛ صدرنشینی Helldivers 2

جدیدترین داده‌های GSD نشان می‌دهد ۱۶.۷۴ میلیون بازی ویدیویی ماه گذشته در سراسر اروپا فروخته شده‌اند و عنوان Helldivers 2 توانسته است در صدر جدول فروش ماه فوریه اروپا قرار گیرد.

به طور کلی فروش بازی‌ها در اروپا طی فوریه امسال ۲۱% نسبت به فوریه سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، فوریه ۲۰۲۴ یک ماه پنج هفته‌ای بود، در حالی که یک ماه چهار هفته‌ای در سال ۲۰۲۳ بود. اگر رقم امسال را با دوره ۵ هفته‌ای مشابه در سال ۲۰۲۳ مقایسه کنیم، میزان فروش تنها ۰.۱٪ کاهش یافته است.

در فوریه سال گذشته شاهد انتشار بازی Hogwarts Legacy که موفقیت بزرگی را کسب کرد. برای اینکه متوجه بزرگی عرضه‌ی این بازی بشوید، باید بگوییم که فروش آن پس از پنج هفته بیشتر از ۱۰ بازی برتر پرفروش فوریه امسال بود.

شایان ذکر است که Palworld که در ماه فوریه عملکرد خوبی داشت، در این داده‌ها گنجانده نشده ؛ زیرا توسعه‌دهنده توسط GSD ردیابی نمی‌شود. بنابراین بی دلیل نیست که فکر کنیم فوریه ۲۰۲۴ بزرگتر از فوریه سال ۲۰۲۳ بوده است. GSD همه بازی‌هایی را که از طریق خرده‌فروشی فیزیکی در اکثر بازارهای اصلی اروپا فروخته می‌شوند و فروش دیجیتالی از اکثر ناشران بزرگ AAA در تمام بازارهای اروپایی ردیابی می‌کند.

بازی شوتر سوم شخص کواپ محور Helldivers 2 بازی برجسته ماه فوریه است. این بازی به طور همزمان بر روی PC و PS5 منتشر شد و بیش از ۵۶ درصد از فروش به پلتفرم PC اختصاص دارد. فروش بازی در هفته دوم ۷۰% و در هفته سوم بیش از ۳ درصد افزایش یافت. از آن زمان تا به حال سرعت فروش اندکی افت داشته و در هفته چهارم ۲۸% کاهش یافته است. بیشتر بازی‌ها پس از یک هفته فروش خود را کاهش می‌دهند و کاهش فروش بین ۶۰ تا ۸۰ درصد معمول به نظر می‌رسد.

بازی Final Fantasy 7 Rebirth به عنوان یک ورودی جدید توانست رتبه‌ی سوم را در جدول فروش ماه فوریه اروپا از آن خود نماید. همچنین بازی EA Sports FC 24 در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفت. علی‌رغم استقبال بسیار خوب منتقدین از قسمت دوم ریمیک Final Fantasy 7، اما فروش هفته اول این بازی نسبت به نسخه اول ۲۳% کمتر بود. البته بازی اول روی کنسول PS4 با جامعه بازیکنان بیشتر عرضه شد و همچنین در هفته‌های ابتدایی بیماری COVID-19، زمانی که بازی‌ها تقاضای بیشتری داشتند، منتشر گردید. در مقایسه با Final Fantasy 16 که در ژوئن سال گذشته منتشر شد، فروش Final Fantasy 7 Rebirth کمتر از ۴ درصد افزایش یافته است.

بازی Skull and Bones دیگر عنوان جدید ماه فوریه بود که در رتبه‌ی نهم قرار گرفت. فروش سه هفته ابتدایی این اثر در مقایسه با بازی Sea of Thieves در مدت مشابه تقریباً ۳۰% کمتر بوده است. Sea of Thieves قرار است در ماه آوریل برای PS5 منتشر شود.

در خارج از فهرست ۱۰ بازی برتر فروش، نام عنوان بحث‌برانگیز Suicide Squad: Kill the Justice League دیده می‌شود در رده‌ی دوازدهم جای گرفت. فروش این بازی در ۵ هفته ابتدایی ۳۳% کمتر از Gotham Knights و همچنین ۶۱ درصد کمتر از Guardians of the Galaxy بوده است.

فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه فوریه اروپا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

نام بازی رتبه Helldivers 2 ۱ EA Sports FC 24 ۲ Final Fantasy 7 Rebirth ۳ GTA 5 ۴ Call of Duty: Modern Warfare 3 ۵ Red Dead Redemption 2 ۶ Hogwarts Legacy ۷ It Takes Two ۸ Skull and Bones ۹ Need for Speed: Heat ۱۰