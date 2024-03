نوروز ۱۴۰۳ را می‌توان با تماشای بهترین سریال‌ها از دهه ۲۰۲۰ میلادی سپری کرد و اوقات خوشی داشت.

چهار سال از شروع دهه ۲۰۲۰ میلادی می‌گذرد و این مدت زمان نیز سال‌های بسیار مهیج و متفاوتی برای دنیای سریال بوده است. در آغاز این دهه، همه‌گیری کرونا سبب شد تا بسیاری از تولیدات با تأخیر مواجه و متوقف شوند. اعتصابات سال گذشته بازیگران و نویسندگان نیز به مدت پنج ماه هالیوود را با تعطیلی مواجه کرده بود اما با این وجود، چهار سال ابتدایی دهه ۲۰۲۰ میلادی پر از سریال‌های جدید و جذابی بوده که داستان‌سرایی عالی، نقش‌آفرینی‌های گیرا و جلوه‌های بصری درخشان داشتند.

در طول چهار سال گذشته، از انیمیشن‌های سریالی بسیار درخشان و تولیدات با بودجه‌های بالا گرفته تا آثار کمتر دیده شده اما موفق بسیار زیادی پخش شدند و توانستند اوقات خوشی را برای مخاطبان به ارمغان بیاورند و سطح سریال‌ها را بالاتر ببرند. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین سریال‌هایی بپردازیم که در نوروز ۱۴۰۳ می‌توانید از تماشای آن‌ها لذت ببرید.

سریال Ted Lasso

Arcane, House of the Dragon, Squid Game, The Queen’s Gambit

