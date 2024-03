ساخت بازسازی انیمیشن The Cat in the Hat تایید شد

ستارگان Doctor Strange in the Multiverse of Madness و What We Do in the Shadows گرد یکدیگر جمع شده تا به بازسازی انیمیشن خاطره انگیز The Cat in the Hat بپردازند.

کمپانی برادران وارنر دست به کار شده تا یکی از دوست داشتنی‌ترین و خاطره انگیزترین شخصیت‌های دنیای فانتزی را در انیمیشنی سینمایی برای مخاطبین نسل جدید به ارمغان بیاورد. بازسازی اثری تحت عنوان The Cat in the Hat (گربه کلاه به سر) که توسط دکتر زوس خلق شد و برای نخستین‌بار در سال ۱۹۵۷ به تصویر کشیده شد و سپس در سال ۱۹۷۱ در غالب انیمیشنی سریالی از سوی شبکه CBS به نمایش درآمد که در آن زمان با استقبال قابل توجهی از سوی بینندگانش مواجه شده بود.

داستان The Cat in the Cat یک بار دیگر و در سال ۲۰۰۳ نیز تحت اقتباس قرار گرفت و شاهد اثری لایو اکشن به کارگردانی لو ولچ و نقش آفرینی مایک مایرز بودیم که توفیق چندانی در باکس آفیس پیدا نکرد و با ۱۱۰ میلیون دلار بودجه، فروش ناامید کننده ۱۳۳ میلیون دلار را کسب نمود. امید می‌رود که بازسازی جدیدی که توسط کمپانی برادران وارنر صورت می‌گیرد، بتواند مورد قبول عموم مخاطبین بوده باشد. زیرا در حال حاضر طی بازه زمانی مارس تا آوریل سال ۲۰۲۶ پروژه بزرگی در پنجره اکران قرار نگرفته و روایت جدید گربه کلاه به سر تنها دنباله The Super Mario Bros. Movie را به عنوان رقیب خود در گیشه خواهد داشت.

این انیمیشن سینمایی که برای اکران در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ میلادی (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده، میزبان حضور بازیگرانی همچون بیل هیدر، سوچی گومز و بوئن ینگ خواهد بود.

منبع: اسکرین‌رنت