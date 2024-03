نقد و بررسی بازی Alone in the Dark

امروز به بررسی ریمیک قسمت ابتدایی Alone in the Dark پرداخته و خواهیم دید که آیا این فرنچایز توانسته است پس از دهه‌ها به ثباتی نسبی دست یابد یا خیر؟

شخصا همیشه گفته‌ام که فرنچایز Alone in the Dark تقریبا در تمامیت تاریخچه‌ خود شهرت و نامی را به دوش کشیده است که همیشه سنگین‌تر از تجربه‌های واقعی این مجموعه بوده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، این مجموعه یکی از محرک‌های بسیار موثر در شکل‌گیری اصول و ساختاری داشت که نهایتاً در اولین قسمت RE تحت نام «وحشت بقا» معرفی شد. اما واقعیتی که وجود دارد آن است که این سری نقاط افت بسیار بیشتری نسبت به اوج داشته است و دلیل آن نیز عدم موفقیت آن در دست‌یابی به هویتی ثابت بود. به همین دلیل، تقریبا هر نسخه همانند موش آزمایشگاهی بود که ایده‌های آزمایشی زیادی روی آن اعمال می‌شد.

حال پس از گذشت سال‌ها از فاجعه‌ی Alone in the Dark: Illumination، شاهد آن هستیم که شانسی دیگر به این IP توسط کمپانی THQ Nordic داده شده است که البته می‌تواند شانس آخر این سری در راستای محکم کردن جای پایش باشد. استودیوی Pieces Interactive به نقطه‌ی صفر یعنی قسمت اول بازگشته، به نسخه‌‎ای که شاید بتوان گفت تنها اثر در این مجموعه بود که به راستی هویت واقعی فرنچایز را نمایش می‌دهد و حالا پس از تجربه‌ی تمام و کمال این اثر می‌توانم با قاطعیت بگویم پس از حدود دو دهه، سرانجام توانستم تجربه‌ای از Alone in the Dark داشته باشم که با وجود مشکلاتش بسیار از آن لذت بردم.

درهم پیچیده در روانی آزرده

