نقدها و نمرات بازی Alone in the Dark منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی وحشت بقاء Alone in the Dark به مرور در حال منتشر شدن هستند. با ما همراه باشید.

گیمفا نیز به همراه سایر نشریه‌های معتبر، نقد و بررسی Alone in the Dark را منتشر کرد که بخش نتیجه‌گیری آن را در ادامه مطالعه می‌کنید:

Gamefa 8/10

ریمیک Alone In The Dark یک قدم رو به جلو برای این مجموعه طی دو دهه‌ اخیر محسوب می‌شود. با وجود آن که بازی فاصله‌ی زیادی با یک اثر بی‌نقص دارد، اما کارهای بسیاری را به درستی انجام داده و حتی گاهی می‌تواند در برخی ابعاد بیش از قبای خود به اصول این ژانر پایبند بماند و این موضوعقابل تحسین است. پازل‌های جذاب و درگیر کننده در کنار گشت و گذار گسترده و Backtrackingهای متعدد، یک روند روان و درگیرکننده را به وجود می‌آورند. علاوه بر این موارد، نویسندگی مناسب، روایت گیرا و تکمیل آن با فضاسازی و اتمسفر متمایز، در کنار موسیقی بسیار عالی و بازیگری مطلوب بسیاری از صداگذاران از جمله David Harbour، همگی باعث می‌شوند این بازی به یک اثر وحشت بقا/روانشناختی به یادماندنی تبدیل شود هرچند که در این مسیر تلو تلو بخورد یا در برخی ابعاد از جمله سیستم مبارزات و یا طراحی دشمنان ضعیف ظاهر شود. اگر با انتظارات منطقی سراغ این اثر بروید، با یک تجربه‌ وحشت بقای کلاسیک و جذاب روبه‌رو می‌شوید. آرمان زرمهر

در ادامه خلاصۀ برخی نقد و بررسی‌های منتشر شده از وبسایت‌های معتبر را مطالعه می‌کنید:

Dot Esports 9/10

با یک داستان جدید مواجه هستیم، اما احترام و علاقه به اثر اورجینال نیز در هر گوشه از آن دیده می‌شود. از آنجایی که Alone in the Dark اورجینال پدرخواندۀ سبک وحشت بقاء است، تجربۀ این عنوان برای هر طرفدار این ژانر ضروری خواهد بود.

PSX Brasil 8.5/10

Alone in the Dark شاید نوآورانه‌ترین بازی در سبک خود نباشد، اما در رسیدن به اهدافش قدرتمند عمل می‌کند. مبارزات، اکتشاف و روایت عالی هستند. با یک ستینگ نوآر زیبا که فقط در برخی مباحث جزئی و ریتم کم می‌آورد. بازی وحشت بقاء اورجینال به شکل ویژه‌ای بازگشته است.

Games.CH 8/10

Alone in the Dark در زمینۀ اتمسفر سنگین، داستان جذاب و طراحی پازل‌ها موفق عمل می‌کند. از سوی دیگر، نقاط ضعف آن کنترل کلانکی، مبارزات متوسط و جهانش هستند. به طور کلی شرکت THQ Nordic و استودیوی Pieces Interactive یک اکشن ادونچر متعادل با المان‌های وحشت بقاء درگیرکننده را به شما ارائه داده‌اند.

CGMagazine 7/10

Alone in the Dark 2024 یک فرنچایز کلاسیک را با ستینگ درگیرکننده و تمرکز روی اکتشاف زنده می‌کند، اگرچه شامل مبارزات بدون جذابیت و باگ‌های متعدد می‌شود.

IGN 6/10

بازی خالی از لحظات فراموش‌نشدنی نیست، اما Alone in the Dark نمی‌تواند از سایۀ غول‌های هم‌سبک خارج شود.

Gamespot 4/10

با داستانی که واقعیت را به چالش می‌کشد، تعداد زیادی پازل و مبارزات غیرقابل تحمل، Alone in the Dark بیشتر شبیه بازی‌های ترسناک عتیقه است تا این که یک برداشت و نوآوری خیره‌کننده در دنیای مدرن و ریمیک‌های متداول صنعت گیم باشد. من از داستان، پس‌زمینه‌های روایی و ستینگ بازی لذت بردم و گاهی اوقات حل کردن پازل‌ها حس خوبی القاء می‌کرد. اما چیزهای دیگر بیش از هر چیز خسته‌کننده و طاقت‌فرسا بودند و هیچ چیز پیرامون مبارزات در حدی ظاهر نمی‌شود که حتی بگویم کافی و قابل تحمل است. این اولین تلاش برای بازیابی Alone in the Dark نیست و احتمالا آخری هم نخواهد بود، اما این بازی‌ای نیست که نام سری را به عنوان یکی از بهترین و الهام‌بخش‌ترین آثار مطرح کند.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، امتیازات بازی ها ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Alone in the dark, Pieces Interactive, THQ Nordic

منبع متن: gamefa