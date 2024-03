بهترین فیلم‌ها در چهار سال گذشته وجود دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفتند و می‌توان در نوروز ۱۴۰۳ آن‌ها را تماشا کرد.

بهار ۱۴۰۳ از راه رسید و تعطیلات نوروز زمان بسیار خوبی برای لذت بردن از آثار سینمای جذاب و دیدنی است. مطمئناً علاقه‌مندان به دنیای سینما در چهار سال گذشته برترین و پرسروصداترین آثار را به‌محض انتشار مشاهده کردند ولی در این میان، آثار خوب و جالبی بودند که کمتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند.

در واقع، بیشتر مخاطبان آثار بزرگ سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ همچون فیلم Oppenheimer، فیلم John Wick: Chapter 4 و موارد دیگر را مشاهده کردند ولی شاید کمتر به سراغ آثار کمتر شناخته شده رفته باشند. از همین رو، تعطیلات نوروز فرصت بسیار خوبی برای افراد است تا به تماشای این آثار سینمایی خوب و جذاب بنشینند و تجربه متفاوتی را از تماشای آن‌ها به دست بیاورند. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا به معرفی ۱۵ تا از بهترین فیلم‌های چهار سال گذشته بپردازیم که می‌توان در نوروز ۱۴۰۳ به تماشای آن‌ها نشست.

فیلم Monster (Kaibutsu) – محصول سال ۲۰۲۳

Aftersun, Another Round, Sound of Freedom, The Iron Claw

