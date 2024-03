تبریک عید نوروز حساب کاربری Prince of Persia

حساب کاربری Prince of Persia در پلتفرم X (توییتر سابق)، با انتشار تصویر زیر، عید نوروز را به تمامی گیمرهایی که این مناسبت را جشن می‌گیرند، تبریک گفت. بازی Prince of Persia: The Lost Crown برای PS4 ،PS5 ،Xbox One ،Xbox Series X/S و PC در دسترس قرار دارد.

محمد حسین کریمی ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲