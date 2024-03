برندگان مراسم Game Developers Choice Awards 2024 مشخص شدند

استودیوی بلژیکی Larian بر روند مراسم سالانه Game Developers Choice Awards مسلط بود. Baldur’s Gate 3 چهار جایزه را در این مراسم به ارمغان آورد؛ از جمله تندیس بهترین بازی سال.

این استودیو همچنین جایزه بهترین روایت، بهترین طراحی و جایزه تماشاگران را برای کارش بر روی RPG تحسین‌برانگیز Baldur’s Gate 3 دریافت کرد. از دیگر برندگان قابل‌توجه می‌توان به شرکت Visai Games اشاره نمود که در دسته بهترین تاثیر اجتماعی برای کارش بر روی Venba مورد تقدیر قرار گرفت. استودیوی Remedy Entertainment، سازنده Alan Wake 2، جایزه بهترین هنر تجسمی را به خانه برد؛ در حالی که The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom جایزه نوآوری و جایزه بهترین فناوری را از آن خود کرد.

جایزه معتبر یک عمر دستاورد به یوکو شیمومورا (Yoko Shimomura)، آهنگساز و پیانیست ژاپنی، اعطا شد. شیمومورا که یک نماد در صنعت بازی‌های ویدیویی است، استعداد خود را به فرنچایزهای متعددی از جمله Super Mario RPG ،Kingdom Hearts و Final Fantasy قرض داده. شما می‌توانید خلاصه کامل برندگان مراسم Game Developers Choice Awards 2024 را در ادامه مشاهده کنید:

برندگان مراسم Game Developers Choice Awards 2024

بهترین بازی اورجینال: Venba از Visai Games

بهترین هنرهای تجسمی: Alan Wake 2 از Remedy Entertainment و Epic Games

بهترین موسیقی: Hi-Fi Rush از Tango Gameworks و Bethesda Softworks

بهترین روایت: Baldur’s Gate 3 از Larian Studios

جایزه تاثیر اجتماعی: Venba از Visai Games

جایزه نوآوری: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom از Nintendo

بهترین فناوری: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom از Nintendo

بهترین طراحی: Baldur’s Gate 3 از Larian Studios

جایزه مخاطبان: Baldur’s Gate 3 از Larian Studios

بهترین بازی سال : Baldur’s Gate 3 از Larian Studios

: Baldur’s Gate 3 از Larian Studios بهترین سفیر در صنعت: Fawzi Mesmar

جایزه یک عمر دستاورد: Yoko Shimomura