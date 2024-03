تیزر تازه فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare

به تازگی تیزری برای فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare منتشر شده که آلن ریچسون را نشان می‌دهند. انتظار برای فیلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare ساخته گای ریچی بسیار زیاد است، فیلمی که با حضور بسیار زیاد بازیگران است و قرار است رویدادهای اکشن و مهیج واقعی را به روی پرده سینماها بیاورد و […]