God of War Ragnarok بهترین انحصاری پلی استیشن از دیدگاه طرفداران است

در یک نظرسنجی بزرگ، جدیدترین نسخه از فرنچایز محبوب و خارق‌العاده God of War به عنوان بهترین بازی انحصاری چند سال اخیر پلی استیشن شناخته شد.

اخیراً، حساب رسمی شرکت Sony در توییتر، یک رقابت دوستانه را برای مشخص شدن بهترین بازی‌ انحصاری پلی استیشن ایجاد کرد. این مسابقه که در مجموع با شرکت ۱۶ بازی مختلف برگزار شد، شاهد رقابت نزدیک و تنگاتنگی میان برترین عناوین انحصاری پلی استیشن بود. با شرکت بازی‌هایی مانند Marvel’s Spider-Man ،The Last of Us و غیره، رقابت‌ها به شدت نزدیک بودند. علی‌رغم عدم شرکت Bloodborne در این رقابت، طرفداران پیگیری این مسابقات را بسیار جذاب دانستند. در نهایت و پس از چند روز، God of War Ragnarok به عنوان پیروز این مسابقات شناخته شد.

پلی استیشن تعدادی از بهترین بازی‌های داستانی و تک‌نفره را به طرفداران خود ارائه می‌دهد؛ بنابراین برای این پلتفرم محبوب، به راه انداختن رقابتی برای مقایسه میان عناوین انحصاری خود کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد. در فینال مسابقات، آخرین عناوین سری God of War از استودیوی Santa Monica به مصاف یکدیگر رفتند. هر دو بازی با داشتن وجوه خاص خود، آثار بی‌نظیری به حساب می‌آیند و کریتوس را به عنوان یکی از بهترین شخصیت‌های دنیای بازی، تثبیت می‌کنند.

عنوان God of War Ragnarok تاکنون ۱۵ میلیون نسخه به فروش رسانده و اخیراً DLC برجسته‌ Valhalla را دریافت کرده است. به دلیل این محبوبیت و موقعیت آن به عنوان بازی جدیدتر، پیروزی این دنباله بر نسخه قبلی خود تا حدودی قابل پیش‌بینی بود. با این حال، این دو بازی رقابت نسبتاً نزدیکی داشتند. God of War 2018 با به دست آوردن ۴۷.۶ درصد از آرا، با اختلاف حدود ۵ درصد رقابت را به دنباله‌ خود واگذار کرد. البته که ممکن بود نتایج با گنجانده شدن Bloodborne در میان سایر بازی‌ها متفاوت رقم بخورد؛ اما به راحتی نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. همچنین لازم به ذکر است که نزدیک به ۴۰ هزار کاربر توییتر در این نظرسنجی شرکت کردند.

منبع متن: gamefa